Tässä ovat Suomen suurituloisimmat naiset – ykkösenä julkisuudessa tuntematon Ulla Sjöström

Video: Näin eri ammateissa maksetaan veroja

Yli 2 miljoonaa tienanneet naiset

Nimi Tulot Sjöström Ulla Riitta 9 086 089 Fromond Elsa Margaretha Louise 6 404 289 Tuominen Jaana Maija-Liisa 5 669 518 Jokinen Arja Kristina 5 254 665 Fromond Anna Gabrielle 4 792 179 Nurminen Hanna Kirsti 4 710 573 Blomberg Anne-Sofie Marie 4 640 939 Väistö-Palomäki Katja Marjaana 4 579 049 Harjuvaara Hanna-Maija 4 438 144 Fromond Lilli Sophie Louise 4 382 831 Fazer Majlen Teresita 4 329 998 von Rettig Ann Helene 4 269 660 Seppälä Rafaela Violet Maria 4 116 312 Tuomas Kerttu Maria 3 515 067 Toivanen Maarit Hannele 3 363 495 Suurmunne Sirpa Liisi 3 335 185 Herlin Maria Ilona 3 265 745 Toivanen Marja Annele 3 226 124 Ruola Kati Maria 3 051 399 Severina Maria 2 875 255 Huber Mona Lilly 2 616 597 Vitzthum Lindholm Ebba Maria Veronica 2 406 734 Koivisto Rose-Marie 2 364 420 Lundström Britta Birgitta 2 265 543 Albäck Edith Ulrika Helene 2 222 463 Torkkomäki Arja Saija Marjatta 2 125 762 Salomaa Leena Riitta 2 110 882 Suomalainen Vuokko Gunilla 2 069 544

