Nuori ikä ja miljoonatulot! He ovat Suomen kova­tuloisimmat alle 30-vuotiaat

NIMI TULOT YHT. SYNT. Riekki Tuomo Markus 5 485 686 1988 Pääkkö Antti Ilkka Juhani 4 511 972 1988 Kyöstilä Janne Tuomas Petteri 4 093 370 1988 Kyöstilä Tomi Anton Johannes 4 052 448 1994 Rahtu Mikko Samuli 3 502 218 1989 Saarimaa Aarni Otava 2 951 948 1995 Herlin Olli Ilkka Julius 2 281 606 1993 Herlin Ville Heikki Filemon 2 081 248 1988 Paakkunainen Juha Aleksi 1 973 651 1990 Jääskeläinen Harri Aslak 1 949 019 1988 Urpalainen Lasse Aukusti 1 802 373 1995 Kylmälä Kasper Johannes 1 668 001 1993 Mäenpää Niko Markus Juhani 1 660 890 1990 Vainio Veli Erkki Olavi 1 530 203 1988 Välkki Ari Juhani 1 516 149 1989 Tauriainen Jesse Matias 1 335 793 1988 Kamula Erkki Juhani 1 310 694 1989 Kalliokoski Topias Viljami 1 302 544 1989 Pöyry Anna Maria Helena 1 282 695 1990 Jääskeläinen Tuomas Ilmari 1 268 264 1989 Riddelin Elisar Aarni 1 245 447 1993 Frilund Christian Erik Robert 1 239 203 1989 Pöyry Anna Eerika Elisabeth 1 180 003 1988 Majakivi Antti Olavi 1 148 319 1992 Avotie Riikka Essi Annikki 1 120 330 1994

