Kotimaa

Tässä ovat Suomen kovatuloisimmat – katso lista

Nimi Tulot Paananen Ilkka Matias 65 246 455 Kodisoja Mikko Juhani 57 535 430 Hanhikoski Alexander Daniel 24 635 468 Kyöstilä Karl Heikki 22 673 596 Snellman Janne Olavi 22 363 971 Derome John Nicholas 19 145 087 Ylikorkala Antti Olavi 18 969 131 Forsten Visa Tapio 17 316 118 Myllymäki Asko Jaakko 16 172 486 Etola Erkki Olavi 16 157 831

Nimi Ansiotulot Paananen Ilkka Matias 32 117 035 Kodisoja Mikko Juhani 28 034 692 Snellman Janne Olavi 18 465 527 Louhento Lasse Antti Johannes 10 356 601 Forsten Visa Tapio 9 723 727 Hintikka Kari Juhani 8 437 060 Demirdjian Stephan 8 044 257 Aalto Markus Juhani 6 452 378 Jordan Kari Alpo Erik 6 302 199 Suvinen Tommi Mikael 5 911 562

Nimi Pääomatulot Paananen Ilkka Matias 33 129 420 Kodisoja Mikko Juhani 29 500 738 Hanhikoski Alexander Daniel 24 604 984 Kyöstilä Karl Heikki 22 591 995 Ylikorkala Antti Olavi 17 549 455 Myllymäki Asko Jaakko 16 073 780 Etola Erkki Olavi 15 834 881 Akselin Timo Tapani 15 697 918 Derome John Nicholas 13 990 266 Aartio Mikko Antero 13 486 578

https://www.is.fi/verotiedot/

https://www.is.fi/aihe/tulot-ja-verot-2017/