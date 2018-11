Kotimaa

Viikonlopuksi luvassa tuulta ja sadetta

Etelässä lounaanpuoleinen tuuli heikkenee. Idässä pilvisyys on runsasta, kun taas lännessä, varsinkin Pohjanmaalla sää muuttuu selkeämmäksi. Pohjoisessa länsituuli on vielä iltapäivällä jopa navakkaa. Länsi-Lapissa on osaksi aurinkoista.Päivälämpötila on pari astetta tavanomaista korkeampi. Yöllä Lapissa on pakkasta tavanomaisen verran, sen sijaan etelässä on lämpöasteita ja yö on lauha.Perjantaina lounaasta leviää vesisade. Sateen edellä voimistuu kaakkoinen, myöhemmin lounainen tuuli. Sää on lauhaa. Lappiin vesisade leviää vasta lauantaiyönä jäätävänä.Lauantaina lännenpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Vesisateita tulee koko maassa, Lapissa myös räntäsateita. Iltaa kohden sää poutaantuu lännestä alkaen.Perjantaina Euroopan länsi- ja keskiosassa Välimerta myöten on viileää ja epävakaista, Britteinsaarilla tosin ohimenevästi kuivempaa. Italian tienoilla tulee runsaita sateita. Fennoskandiassa on matalapaine.