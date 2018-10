Kotimaa

Heiltä kerätään vuodessa veroja yli 560 miljoonaa euroa – ”Ei ole reilua”

Ammattiryhmä Välittömiä veroja vuodessa, € Lastenhoidon johtajat 20,35 miljoonaa Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat 341,34 miljoonaa Lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat 198,55 miljoonaa Yhteensä 560,25 miljoonaa

