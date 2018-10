Kotimaa

HKScanilta lausunto sikojen kohtelua koskevaan kohuun: ”Sikoja ei ole lyöty tai muuten pakotettu liikkumaan”

Siat kulkevat autosta ulos rauhallisesti ja maata haistellen. Kuljettajan toiminta on rauhallista ja esimerkillistä.

HKScan joutui sosiaalisessa mediassa keskelle kohua, kun koiraansa lenkittänyt nainen kertoi Facebookissa puuttuneensa eläinten kohteluun lihatehtaan lastauslaiturilla Forssassa.Nainen kuvaili päivityksessään kuulleensa lastauslaiturilta miehen karjumista sekä sikojen huutoa ja mäiskettä. Nainen tulkitsi miehen mäiskinyt sikoja samalla, kun niitä hänen mukaansa purettiin lastauslaiturilta tuotantolaitokseen.– Pienen, muutaman sekunnin tauon jälkeen miehen karjuminen, sikojen hirvittävä huuto ja ajolevyn läiskinä jatkuivat ja minä aloin huutamaan. Niin paljon, kuin ikinä ennen olen itsestäni ääntä saanut, huusin miestä lopettamaan, nainen kirjoitti.tiedotti keskiviikkona jatkaneensa tapauksen selvittämistä niin kyseisen kuljetusyrittäjän, HKScanin oman henkilöstön kuin tilannetta valvoneen Eviran tarkastuseläinlääkärin kanssa. Lisäksi yrityksessä on tutustuttu tilanteesta kuvattuun valvontakamera-aineistoon.Lihatalon mukaan tilanteessa on toimittu asianmukaisesti ja eläinten hyvinvointia kunnioittaen.– Sikojen purkaminen autosta on sujunut säädösten ja hyvien eläinten käsittelytapojen mukaisesti sekä viranomaisen valvonnassa, tiedotteessa kerrotaan ja korostetaan, että eläinten käsittely on erittäin tarkkaan säänneltyä ja valvottua.– Henkilökunta ei ole huutanut, sikoja ei ole lyöty tai muuten pakotettu liikkumaan, purkamisessa ei ole käytetty ajolevyjä eikä sähköpiiskaa. Tilanteessa on käytetty ainoastaan siihen tarkoitettuja ”helistinmeloja”, joista lähtevän äänen avulla eläimiä ohjataan.todetaan myös, ettei HKScanin henkilökunta, kuljetusyrittäjä tai valvova eläinlääkäri ole huomannut tai kuullut kirjoittajan kuvaamaa väliintuloa tai muutakaan normaalista poikkeavaa tapahtumaa purkamisen aikana.Poikkeamaa ei lihatalon mukaan näy myöskään valvontakameran nauhalla, johon Eviran Forssan yksikön johtava tarkastuseläinlääkäri on tutustunut. Valvontakameratallenne on julkaistu myös HKScanin Twitter-tilillä.– Videossa ei ole mitään epäasiallista. Siat kulkevat autosta ulos rauhallisesti ja maata haistellen. Kuljettajan toiminta on rauhallista ja esimerkillistä, toteaa johtava tarkastuseläinlääkäri.Tiedotteessa sanotaan lisäksi, että sikojen ääntely voi joskus johtaa vääriin tulkintoihin.– Siat ja sikaryhmät ääntelevät usein, ja tämä saattaa johtaa sikojen käyttäytymistä vähemmän tuntevan tekemään asiasta väärän tulkinnan. Teurastamon ohi kulkevalta kävelytieltä ei ole näköyhteyttä autoon tai purkulaiturille.