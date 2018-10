Paljonko naapurustossasi tienataan – katso kätevästä hakukoneesta

Näin tutkittiin

IS vertaili kaikkia Suomen postinumeroalueita täysi-ikäisten asukkaiden käytettävissä olevien tulojen perusteella. Kaikki 3 030 postinumeroaluetta poimittiin Tilastokeskuksen avoimesta Paavo-palvelusta. Tiedot ovat vuodelta 2015. Tilastoista poistettiin tietosuojasyistä alueet, joilla asuu liian vähän asukkaita. Tuloksi valittiin nettotulo, josta on siis poistettu verot ja muut pakolliset kulut paitsi mahdollinen kirkollisvero. Tulot sisältävät palkat ja myös mahdolliset yritystulot. Tuloista on mahdollisesti vähennetty myös osa kotitalouksien välisistä tulonsiirroista (mm. toisen puolesta maksetut laskut tai opiskelua varten annetut rahat). Luku on nettotulon mediaani eli postinumeroalueen tulojärjestyksessä keskimmäisen asukkaan käteen jäävä eurosumma vuodessa. Nettotulo on kuvaavampi kuin keskiarvotilasto, jota yksikin vaikkapa miljoonia tai puhtaan nollan tienaava heilauttaa voimakkaasti.