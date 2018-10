Kotimaa

Kolmaskin epäilty vangittiin Vantaan Jumbon koruliikkeen murrosta

32-vuotias mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä törkeästä varkaudesta.Kaksi muuta epäiltyä vangittiin tiistaina. Heistä toinen mies on 39-vuotias ja toinen 24-vuotias.Koruliike Laatukoruun murtauduttiin lauantain vastaisena yönä. Epäillyt tallentuivat valvontakameroihin, ja poliisi tavoitti heidät asunnosta Vantaalta lauantaina.Asunnosta löytyi myös korusaalis, jonka arvoksi poliisi kertoi aiemmin noin 800 000 euroa. Joukossa on timanttikoruja, sormuksia, kultaketjuja ja kelloja.Poliisi on kertonut, että epäillyillä on aiempaa omaisuusrikostaustaa.Lauantaina kiinni otettiin myös neljäs mies. Hänet on päästetty vapaaksi, eikä poliisi epäile häntä Jumbon tapauksessa.