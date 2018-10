Vihreiden puheenjohtajan valinnassa yllätykset mahdollisia viime hetkeen asti – jo kieltäytyneet voivat palata ehdolle

Kotimaa

Vihreiden puheenjohtajan valinnassa yllätykset mahdollisia viime hetkeen asti – jo kieltäytyneet voivat palata





Kieltäytyneet voivat vielä asettua ehdolle





Vihreiden puoluevaltuuskunta valitsee lauantaina uuden puheenjohtajan puolueelle tehtävän jättäneen Touko Aallon https://www.is.fi/haku/?query=touko+aallon tilalle. Toistaiseksi vain kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto https://www.is.fi/haku/?query=outi+alanko-kahiluoto on ilmoittautunut julkisesti ehdolle. Periaatteessa ehdokkaita voi tulla vielä kokoushuoneen sulkeuduttua ulkopuolisiltakin.– On sääntöjen mukaan ihan mahdollista ilmoittautua käytettäväksi vielä kokouksessa, sanoo valtuuskunnan puheenjohtaja Kaisa Hernberg https://www.is.fi/haku/?query=kaisa+hernberg – Virallinen ehdokasasettelu tapahtuu vasta siellä. Jonkun esitysoikeudellisen pitää esittää siellä ehdokkaaksi ennen kuin se on virallista.Esitysoikeus on puoluevaltuuskunnan jäsenillä, kansanedustajilla ja europarlamentin jäsenillä. Valinnan tekevässä puoluevaltuuskunnassa on 43 jäsentä. Hernberg uskoo, että ehdokkaita ilmoittautuu julkisesti vielä. Pekka Haaviston https://www.is.fi/haku/?query=pekka+haaviston päätös herättää suurinta mielenkiintoa.– Sitähän kaikki tuntuvat odottavan. Itse suhtaudun kaikkiin ehdokkaisiin tasapuolisella kiinnostuksella, Hernberg sanoo.Periaatteessa ehdolle voisi päättää asettua joku heistä, jotka ovat jo julkisesti kieltäytyneet.– Kaikkihan on maailmassa mahdollista, mutta uskon, että ne jotka ovat kieltäytyneet ovat käyttäneet vakaata harkintaa. En pidä sitä hirveän todennäköisenä.Tunnetuimmat kieltäytyjät ovat päätöksestään keskiviikkoaamuna ilmoittanut Ville Niinistö https://www.is.fi/haku/?query=ville+niinisto ja vt. puheenjohtajana toiminut Maria Ohisalo https://www.is.fi/haku/?query=maria+ohisalo

On herättänyt ihmetystä, että päätös tehdään suljetuin ovin.

– Se on meillä normaali käytäntö, jos valitaan ministeriä tai päätetään hallitukseen menemisestä. Halutaan luoda turvallinen tila keskustella sekä ehdokkaille, että päätöksentekijöille. Siksi kokous on suljettu.

– Vihreissä puheenjohtaja valitaan normaalisti jäsenäänestyksellä, jonka tulos vain virallistetaan puoluekokouksella. Ei sekään julkisen kokouskeskustelun kautta tapahdu. Mutta toki sitä ennen käydään kaikenlaista keskustelua.Hernberg odottaa lauantain kokouksesta pitkää.– Luulen, että siitä tulee tulee sellainen. Me vihreät olemme kovia puhumaan.Kovin tiukkaa taistoa hän ei kuitenkaan odota.– Erilaiset asetelmat ovat mahdollisia. Luulen, että käydään hyvä keskustelu ja lopputulos on sillä selvä. En usko, että tulee tiukkaa äänestystilannetta. Mutta kaikkihan on mahdollista.