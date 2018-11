Öisellä tiellä Kalajoella tapahtui jotain kohtalokasta – kolmen nuorukaisen ruumiit löytyivät pimeyden keskeltä

Kotimaa

Reilu puoli tuntia ehtii kulua onnettomuudesta ennen kuin ensimmäinen ohikulkeva auto pysähtyy.

piti olla ihan tavallinen viikonloppu.Tai ei ihan tavallinen, sillä veljeksistä nuorempi on täyttänyt 17 vuotta edellisenä torstaina 11. lokakuuta.Perjantaina 12. lokakuuta kaveriporukka kokoontuu tutulle lomamökille iltaa istumaan. Vaikka kaikki seurueen jäsenet eivät ole täysi-ikäisiä, alkoholiakin nautitaan. Ihan niin kuin me 1960-luvulla syntyneet aikanaan teimme Eppu Normaalia, Hurriganesia tai Kirkaa kuunnellen.Vuorokauden vaihtuessa lauantaiksi veljekset hyppäävät kahden kaverinsa kanssa autoon. Tarkoitus on mennä reilun 10 kilometrin päähän Kalajoen Tyngälle tapaamaan kaveria. Tuo matka jää kuitenkin iäksi kesken.on ainoa ajokortin omaava. Niinpä hän asettuu isänsä omistaman E-sarjan Mersun rattiin. Etupenkille asettuu tuore syntymäpäiväsankari. Kaksi muuta kaverusta kömpivät takapenkille.Jossain vaiheessa kohtalokasta matkaa kuskin arvostelukyky pettää. Tai ehkä se pettää jo mökiltä lähtiessä. Hyväkuntoinen valtatie 27 houkuttelee nuorta kuljettajaa painamaan kaasun pohjaan. Valot halkovat syksyistä pimeää maalaismaisemaa, ja matka taittuu vauhdilla.Liian kovalla vauhdilla. Vajaan kymmenen kilometrin matkan jälkeen Tyngän kyläaukeamalle tultaessa tie kaartaa loivasti vasemmalle. Samasta loivasta mutkasta on moni muukin kuljettaja aiemmin ajanut lujaa. Tällä kertaa se ei kuitenkaan onnistu.ratkaisevina sekunteina tapahtui, voi jäädä ikuiseksi arvoitukseksi. Ilmestyikö tielle jänis, koira tai hirvi, jota piti väistää? Oliko kuljettaja täysin ajokuntoinen? Vai oliko vauhti vain yksinkertaisesti liian kova?Mersu karkaa nuoren kuljettajan käsistä. Jäljistä päätellen oikea eturengas putoaa asfaltilta. Sen jälkeen koko auto ajautuu ulos tieltä. Vauhti on kova, eivätkä korjausliikkeet enää auta. Kaikki on ohi sekunnin murto-osissa. Samalla päättyy kolmen nuoren elämä. Auton tietokonejärjestelmiin rekisteröityy viimeiseksi mitatuksi nopeudeksi 165 kilometriä tunnissa.Hurjaa vauhtia kiitävä auto osuu pellolle johtavaan siltarumpuun. Törmäys on valtaisa. Se rekisteröidään läheisellä seismologian laitoksen mittauspisteellä. Herkät sensorit ilmoittavat ajaksi 1.22. Samaan aikaan pysähtyy myös kolariauton kello.Auto jatkaa vielä matkaansa. Se pyörii kymmeniä metrejä pysähtyen lopulta katolleen noin 50 metrin päähän törmäyspaikasta.Sitten koittaa hiljaisuus. Auton valot eivät loista, eivätkä poppikoneet musiikkia suolla. Neljä nuorta ja täysin tuhoutunut auto makaavat ojan pohjalla.Valtatiellä liikkuu öiseenkin aikaan autoja, mutta kun raskas liikenne on viikonlopun vietossa, mitkään valot eivät paljasta synkkää totuutta. Ohi kulkevien henkilöautojen valot eivät yön pimeydessä paljasta onnettomuusautoa.puoli tuntia ehtii kulua onnettomuudesta ennen kuin ensimmäinen ohikulkeva auto pysähtyy. On pakko pysähtyä, sillä nuoren naisen autosta puhkeaa rengas. Häntä pysähtyy auttamaan kolme autolla liikkunutta nuorta. Nuoret huomaavat tiellä olevan onnettomuudesta peräisin olevaa romua.Läheisestä maantienojasta paljastuu järkyttävä totuus. Nuoret hälyttävät paikalle apua kello 1.59. Kestää kuitenkin vielä parikymmentä minuuttia ennen kuin apua paikalle saapuu. Nuo minuutit ovat pitkiä myös apua hälyttäneille.Takapenkillä kuljettajan takana istunut 17-vuotias nuorukainen on käyttänyt turvavyötä. Hän on yhä hengissä. Tajuissaan oleva poika irrotetaan auton romusta ja kuljetetaan edelleen hoitoon Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Fyysiset vammat ovat poliisin mukaan yllättävän vähäiset. Henkiset vammat ovat sitten kokonaan toinen asia.Kolmen muun kohdalta maiset kiireet ovat takana. Etupenkillä istuneet veljekset ovat kuolleet, vaikka molemmilla on turvavyö kiinni. Kuollut on myös oikealla puolen takana istunut 17-vuotias nuorukainen, joka ainoana ei turvavyötä käyttänyt. Enää ei ole kiire minnekään.Onnettomuuspaikalla tutkinta jatkuu yön pimeydessä ja hiljaisuuden vallitessa. Tehtävä ei ole helppo karaistuneille pelastajillekaan. Valtatie 27:llä välkkyvät siniset valot kertovat kyläläisille ja ohikulkeville jotain pahaa tapahtuneen. Tieto onnettomuudesta leviää nopeasti pienessä kaupungissa.Vuorokauden ensimmäisinä tunteina kahdessa kalajokisessa perheessä herätään päivään, jossa mikään ei ole herätyksen jälkeen enää niin kuin ennen. Kaksi äitiä ja isää ovat menettäneet poikansa lopullisesti. Pikkusisko kaipaa kahta isoaveljeään, jotka eivät enää koskaan palaa kotiin. Sisarukset joutuvat hyvästelemään täysi-ikäisyyden kynnykselle ehtineen pikkuveljensä.Ystävät kyselevät toisiltaan, ketkä onnettomuusautossa olivat. Moni miettii sitä, kuinka itse olisi voinut olla autossa mukana.Herään aamul siihen ku kaikki kysyy että oonko elossa vastaan, että joo mikä juttu nyt on menossa, avaan ilta-sanomat ja tajuun, että oon menettäny kaks mun parast kamuu.Kun karmea lopputulos onnettomuudesta on selvinnyt, onnettomuuspaikalle alkaa saapua nuoria ja vanhempia kukkien ja kynttilöiden kera. Jäähyväiset pitää jättää. Monta asiaa jäi sanomatta ja monta vuotta elämättä.Mull on sydämmest aina paikka teille sinne ylös viesti, anna paras paikka heille, jäi niin paljon sanottavaa ja niin paljon koettavaa,tuntuu nii pahalt sanoo että en enää aikaa, viettää saa, teijän kaa haluaisin tehä kaikki paremmin, mutta nyt ne enään voi.Onnettomuudesta on kulunut kolme viikkoa. Vielä on kuitenkin omaisten ja ystävien tehtävä yksi matka. Se kaikkein raskain. On saateltava oma lapsi, sukulainen, ystävä Kalajoen kirkosta Vuorenkallion hautausmaalle.Oma tunto mun sisällä soi, tää on nii kamala paikka kaikille voimii vanhemmille ja kaikille muillekki läheisillerakkaat veljet levätkää rauhassaTuo matka on raskas. Kaikille. Kolme elämää päättyi liian aikaisin. Oikeassa elämässä on vain yksi elämä.Kursivoidut osat tekstistä ovat peräisin muisto-rapista ”Rakkaat veljet”, jonka NJHS on tehnyt menehtyneiden muistolle.Tiedot illan ja yön tapahtumista on saatu poliisilähteistä ja uhrien tuttavapiiristä.