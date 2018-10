Kotimaa

Poliisi: Mies myönsi lyöneensä tuttua naista puukolla kuusamolaisella maantiellä

Mies vangittiin keskiviikkona Oulun käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä. Epäilty ja uhri olivat poliisin mukaan entuudestaan toisilleen tuttuja.– Poliisilla on pääosin käsitys, mitä on tapahtunut ja miten. Joitakin kuulusteluja on vielä tekemättä, tutkinnanjohtaja Risto Määttä sanoo.Miehellä ei ole poliisin mukaan aiempaa rikostaustaa. Uhri oli keskiviikkona yhä sairaalahoidossa.Poliisi on kertonut, että puukotus tapahtui Kuusamon keskustassa maantiellä sunnuntaina aamuyöllä. Poliisi otti epäillyn kiinni noin puolen tunnin kuluttua teosta. Alkoholilla on epäilty olleen osuutta tapahtuneeseen.