Kotimaa

Ravintolan kokit tarttuivat keittiöveitsiin ja kävivät toistensa kimppuun – henkiin jäänyttä syytetään taposta

Syyttäjä vaatii syytetylle ehdotonta vankeutta. Mies on ollut vangittuna elokuusta alkaen.Molemmat olivat tekohetkellä työtehtävissä helsinkiläisravintolassa Kampissa, mutta poliisi on aiemmin kertonut, ettei ravintolassa ollut tuolloin asiakkaita. IS kertoi aiemmin, että kyseessä olivat ravintolan kokit.Poliisi kertoi, että miesten riita oli päättynyt puukotuksiin kokkiveitsillä. Toinen miehistä kuoli vammoihinsa myöhemmin.Haastehakemuksen mukaan syytetty on esitutkinnassa katsonut tekonsa olleen hätävarjelua.Tapaus sattui Kalevankatu 21:ssä, jossa sijaitsi japanilaisravintola Domo. Ravintolan kotisivuilla omistajapariskunta kertoi olevansa järkyttynyt.