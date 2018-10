Kotimaa

Lauha sää jatkuu lähipäivien ajan - yöt huomattavan lämpimiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iltapäivällä lännen sateet jo vähenevät, aivan lounaassa pilvipeite voi rakoilla. Idässä ja pohjoisessa sataa vettä, Lapissa myös jäätävästi. Aivan pohjoisessa sataa myös lunta.Päivälämpötila on lounaassa nelisen astetta tavanomaista korkeampi, kun taas idässä ja pohjoisessa ollaan lähellä tavanomaista. Yö on tuulisena ja pilvisenä koko maassa huomattavan lämmin.Torstaina sää on laajalti poutainen tai poutaantuu, ja muuttuu etenkin maan koko länsiosassa selkeämmäksi. Etelässä tuuli heikkenee, pohjoisessa tuulee jopa navakasti lännestä.Perjantaina kaakkoistuuli voimistuu ja sää pilvistyy. Lounaasta leviää uusi vesisateen alue, illalla sateet leviävät jo itään ja Pohjois-Pohjanmaalle. Lauha sää jatkuu.Torstaina läntisessä Euroopassa Espanjaa myöten on epävakaista ja vuodenaikaan nähden viileää. Lämmintä sen sijaan on itäisessä Keski-Euroopassa ja itäisellä Välimerellä. Italian ja Alppien tienoilla tulee runsaita sateita.