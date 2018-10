Kotimaa

Ivalon perhesurmasta epäilty mies joutui lain kanssa tekemisiin vain 5 päivää ennen veritekoa

Lokakuun lopulla Ivalossa on jo reilusti lunta maassa. Kylminä ja pimeinä arki-iltoina ulkona ei liiku juuri kukaan noin 3000-henkisen pikkutaajaman asukkaista, eikä muutamassa ravintolassakaan ruokaile kuin pari asiakasta.Muutaman kilometrin päässä sijaitsevalle lentokentälle saapuvat brittituristit kertovat, että pimeys tuntuu eksoottiselta. Tällaista pohjoista pimeyttä ei löydy Lontoosta, he sanovat.Pimeää on myös syrjäisellä, reilun matkan päässä Ivalon keskustasta sijaitsevalla tienpätkällä. Katuvaloja ei ole, mutta tähtitaivas valaisee metsäistä kylänkolkkaa. Sopivana iltana taivaalla loistaisivat myös revontulet, joita turistit Lapista kovasti etsivät.Tien varrella asuu 38-vuotias mies, jonka poliisi epäilee ampuneen itsensä ja sitä ennen 6-vuotiaan tyttärensä. Poliisi löysi molemmat kuolleina miehen omakotitalosta maanantai-iltana, eikä epäile rikokseen liittyvän muita henkilöitä.Poliisi ei ole kommentoinut tapausta myöskään muilla tavoin. Se ei ole esimerkiksi kertonut, millä rikosnimikkeellä asiaa tutkitaan.Miehen talo on tyypillinen inarilainen omakotitalo isoine erillisine autotalleineen ja harrastetiloineen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hän viihtyi paljon ulkona osittain myös työnsä vuoksi. Mies työskenteli kunnalla teknisten ja muun muassa ulkoiluun liittyvien asioiden parissa.Miehen kiinnostuksen kohteista kertoo myös talon pihamaa. Kanootti ja soutuvene ovat lumen peitossa, kottikärryt taas pystyssä kuin käyttövalmiina.Toisella puolella pihaa seisoo jykevä leikkimökki ja etuoven edustalla taas lasten muovinen potkuauto, jonka pakkanen on purrut kimaltavaksi. Ainoastaan poliisin paikalle jättämät nauhat kertovat siitä, että kyseessä on rikospaikka.Naapureita ei ole montaa. Lähimmät heistä kertovat olevansa järkyttyneitä. He tunsivat naapurinsa jokseenkin hyvin, eivätkä olisi koskaan voineet uskoa hänen tekevän pahaa. Jos miehen perheongelmat olivat tiedossa, eivät naapurit niistä ainakaan puhu. Ilta-Sanomien tietojen mukaan mies erosi puolisostaan noin puolitoista vuotta sitten.– Hän oli todella mukava ja fiksu mies. Ja aina avulias. Meillä ei koskaan ollut minkäänlaisia hankaluuksia hänen kanssaan, naapuri kertoo.Lapin käräjäoikeuden tiedoista käy ilmi, että miehellä ei ollut koskaan hankaluuksia lain kanssa, ainakaan Lapin alueella. Käräjäoikeuden tiedoissa on ainoastaan yksi merkintä: häntä kohtaan oli haettu lähestymiskieltoa ainoastaan viisi päivää ennen surmaa. Koska käräjäoikeus ei ehtinyt koskaan käsitellä lähestymiskieltoasiaa, ei hakemus ole julkinen.Lähestymiskiellon hakija on Ilta-Sanomien tietojen mukaan miehen entinen puoliso ja surmatun 6-vuotiaan tytön äiti.