Kommentti: Uutta lakkokierrosta ei kaipaa kukaan – tämä pieni lisäys irtisanomislain perustelutekstiin voisi avata umpisolmun

Kotimaa

Kommentti: Uutta lakkokierrosta ei kaipaa kukaan – tämä pieni lisäys irtisanomislain perustelutekstiin voisi a

Suuri









Tässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005881695.html





Ei ihme





Mutta

Yksi