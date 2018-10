Kotimaa

Tätä et tiennyt sotilastiedustelusta: Viestikoelaitosta johti upseeri, jota kutsuttiin ”Valtakunnansalaajaksi”

Johtajalla oli monta lempinimeä: Jurottava Buddha, Suuri Puutarhuri, Valtakunnansalaaja.

