Rivitaloasunnossa löyhkäsi kuin navetassa – seinän välistä paljastui järkyttävä yllätys, joka toi taloyhtiön jokaiselle osakkaalle 28 000 euron laskun

Rivitaloasunnossa löyhkäsi kuin navetassa – seinän välistä paljastui järkyttävä yllätys, joka toi taloyhtiön j

Uusi osakas haistoi oudon hajun





Taloyhtiö: osakas menetteli virheellisesti









Käräjäoikeus: korjaustyöt piti aloittaa välittömästi









Oikeus hyväksyi osakkaan kanteen





Syyksi paljastuivat seinän väliin pesiytynyt hiiriarmeija ja yläkerran kylpyhuoneesta rakenteisiin päässyt kosteus, jotka tekivät tuhojaan asunnossa.Rakenteista löytyi sekä eläviä että kuolleita hiiriä, hiirenpesiä ja isot määrät hiiren papanoita.Taloyhtiö ja asunnon omistaja saivat aikaiseksi remontin maksajasta rajun kiistan. Taloyhtiö oli asunnon omistajan mielestä passiivinen ja yritti luistella vastuistaan.Taloyhtiö puolestaan kritisoi osakkaan käynnistämää remonttia, piti sitä tarpeettoman laajana ja osakkaan toimia omavaltaisina.Taloyhtiö hävisi riidan kahdessa oikeusistuimessa. Viiden osakkaan yhtiölle tuli 140 000 euron lasku. Asianajokuluja laskusta on runsaat 100 000 euroa.Rivitalo on rakennettu noin 40 vuotta sitten. Pieni taloyhtiö hoitaa asioitaan omatoimisesti. Joku asukkaista vastaa isännöinnistä, ja kiinteistön huoltoja osakkaat tekevät vuoroviikoin.Kaikki asunnot ovat runsaat sataneliöisiä. Jokaisella osakkaalla on paikka hallituksessa.Seitsemän vuotta sitten taloon tuli uusi osakas. Vuosi kului ja uusi omistaja tunsi nenässään oudon hajun, joka muistutti navetan tai kanalan hajua.Omistaja yritti saada taloyhtiötä korjaamaan vahingot, jotka sille kuuluivat, mutta osakkaan mielestään hanke ei edennyt ja omistaja aloitti lopulta remontin itse.Remonttia teki yrittäjä, joka purki rakenteet ja vastasi työn suunnittelusta. Työmaalla oli myös valvoja.Omistaja yritti saada työmaan aloituskokoukseen isännöitsijää, mutta osakkaan kertoman mukaan isännöitsijä ei ilmestynyt. Hän oli ollut vain yhdessä työmaakokouksessa ja eikä ilmestynyt loppukokoukseenkaan.Osakas arvioi tilanteen niin, että hänen oli toimittava, jotta hajut ja vauriot eivät leviäisi muualla rivitaloon. Haisevassa asunnossa ei ollut haittojen vuoksi mahdollista normaaliin elämään.Taloyhtiön mielestä osakas toimi omavaltaisesti, menetteli virheellisesti kun aloitti työt ilman lupaa ja teetti laittomia purkutöitä. Se piti remonttia osittain liiallisena ja tarpeettomana.Osakas nosti kanteen käräjäoikeudessa ja vaati taloyhtiöltä 29 000 euron remonttikuluja sekä noin 6 500 euron selvittely- ja purkukustannuksia. Osakas vaati myös lähes 40 000 euron asianajokuluja.Käräjäoikeudessa taloyhtiö ilmoitti, että se maksaa 8 060 euroa remontista, mutta muilta osin kanne on hylättävä, ja osakkaan on maksettava taloyhtiön 37 000 euron asianajokulut.Käräjäoikeus hyväksyi osakkaan kanteen ja taloyhtiöstä tuli maksumies. Hajuhaitan syytä ei voinut selvittää muutoin kuin rakenteita purkamalla. Välipohjasta löytyi runsaasti hiiren ulostetta ja pesiä. Yläkerran pesuhuoneen rakenteista löytyi lahoa ja mikrobikasvustoa.Käräjäoikeuden mukaan töiden aloittamisella oli kiire ja niihin piti käydä välittömästi. Koska taloyhtiö ei aloittanut selvittämään hajuhaitan syytä, oli oikeuden mukaan osakkaalla oikeus käynnistää hanke.Asunnossa ei asiantuntijoiden mukaan voinut asua ennen kuin se oli remontoitu. Töiden ja materiaalien kustannukset oli jaettu siten, että osakas maksoi pintamateriaalit ja vesikalusteet ja taloyhtiölle jäi vaurioiden purku- ja korjauskustannukset. Vaurioituneet rakenteet oli korjattava nykyisten rakennusmääräysten mukaisesti.Käräjäoikeus katsoi, että kaikki työt kantavia rakenteita ja ilmanvaihtoa myöten olivat tarpeellisia, ja ne kuuluivat taloyhtiön kunnossapitovastuulle.Taloyhtiö kritisoi sitä, että kunnostustöitä ei ollut kilpailutettu. Käräjäoikeus muistutti taloyhtiötä, että se olisi missä vaiheessa tahansa voinut laittaa työlle ulkopuolisen valvojan, eikä yhtiö ollut esittänyt mitään näyttöä siitä, että työt olisi voitu tehdä edullisemmin.Oikeus totesi osakkaan esittämät purku- ja korjaustyöt hinnaltaan kohtuullisiksi. Oikeuden mukaan maksaja on taloyhtiö eikä osakas.Käräjäoikeus hyväksyi osakkaan kanteen, ja käräjäoikeuden ratkaisu tiesi taloyhtiölle noin 111 000 euron kustannusta.Taloyhtiö vei hiiristä käynnistyneen riidan edelleen Helsingin hovioikeuteen, josta sille tuli lisää maksettavaa asianajokuluja noin 28 000 euroa. Hovioikeus totesi, että remonttikustannukset ovat olleet kohtuulliset eikä muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua.Hovioikeus totesi myös, että kun taloyhtiö ei käynnistänyt työtä, niin osakas sai teettää tarpeellisen remontin taloyhtiön kustannuksella ja taloyhtiön on korvattava se osakkaalle.Viiden osakkaan taloyhtiön kullekin osakkaalle 140 000 euron hintaiseksi paisunut riita merkitsee noin 28 000 euron maksuosuutta, jota taloyhtiön vastuuvakuutus voi jonkin verran pienentää.Osakas, jonka asunnosta riita käynnistyi, myi oman asuntonsa runsaat kolme vuotta sitten.Mistä hiiret olivat tulleet rivitaloon jäi selvittämättä. Asunto oli ollut vuosia sitten vuokralla, ja asukkaalla oli koiria, joita hän piti pihalla. Koirien ruokinta pihalla nostettiin yhdeksi mahdolliseksi hiiriarmeijan houkuttelijaksi.Helsingin hovioikeus antoi jutussa ratkaisun tiistaina.Edit: 30.10. klo 20.09: Juttuun lisätty kuvia.