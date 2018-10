85-vuotias rollaattorinainen ryöstettiin röyhkeällä tavalla – uhri tönittiin maahan, 20 000 euron arvoiset korut revittiin kaulasta

Kotimaa

Tapahtumat saivat alkunsa raitiovaunussa.85-vuotias nainen jäi Sörnäisten metroaseman pysäkillä pois. Naisen kanssa samassa raitiovaunussa ollut mieskaksikko lähti seuraamaan vanhusta. Pysäkiltä oli naisen kotirappuun noin 300 metriä.Rollaattorin kanssa liikkunut nainen huomasi miehet vasta kotitalonsa ovella. Nainen luuli, että miehet olisivat menossa tapaamaan jotain talon asukasta. Nainen kysyikin hissin suulla, mihin kerrokseen miehet menisivät.Toinen miehistä jututti naista, ja suukotti tätä kädelle. Sen jälkeen samainen mies oli hissin oven edessä, ja hän esti ovea menemästä kiinni.takana hississä ollut toinen mies kävi vanhuksen kaulaan kiinni, ja hän repi naisen kaulalta kaksi kultaista kaulaketjua. Toisessa ketjussa oli camee-koru. Ketjujen yhteisarvo oli vajaat 20 000 euroa.Sen jälkeen naista tönittiin. Nainen kaatui päin rollaattoria ja sen jälkeen hän tömähti maahan. Naiselle tuli kylkiluun murtuma, minkä lisäksi hän sai nirhaumia kaulaan ja suuria verenpurkaumia.Ryöstön jälkeen mieskaksikko juoksi pois paikalta saalis mukanaan. Se on jäänyt toistaiseksi kateisiin.liikkeet tallentuivat useiden valvontakameroiden kuviin, joista heidät tunnistettiin. Naista kädelle suukottanut mies saatiin reilua kuukautta myöhemmin kiinni.Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet viime perjantaina ryöstöstä vuoden ja kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen.– (Miehen) teko on kohdistunut iäkkääseen rollaattorin avulla liikkuvaan ja käytännössä puolustuskyvyttömään henkilöön. Tekijöitä on ollut kaksi. (Naiseen) on kohdistettu väkivaltaa repimällä anastetut kaulaketjut hänen kaulastaan ja tönäisemällä hänet kumoon hissin lattialle.– Teko on (naisen) kannalta ollut huomattavan uhkaava ja siitä on aiheutunut hänelle vammoja ja henkistä kärsimystä, Helsingin käräjäoikeus kirjoittaa.asiaa puitiin Helsingin käräjäoikeudessa, miehen rikoskumppani ei ollut jäänyt vielä kiinni. IS:n tietojen mukaan mies on sittemmin saatu kiinni, ja asia on hänen osaltaan syyttäjällä syyteharkinnassa.Nyt tuomion saanut 20-vuotias mies joutuu maksamaan naiselle kivusta, särystä, tilapäisestä haitasta ja kärsimyksestä yhteensä 5 000 euroa.Mies joutuu korvaamaan myöskin anastetun omaisuuden arvon. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.