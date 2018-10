Kotkan surmasta epäilty laajennetussa lähestymiskiellossa perhettään kohtaan – uhkasi vammauttaa tyttärensä loppuiäksi

Kotimaa

Keskusrikospoliisi (KRP) tutkii Kotkassa henkirikosta, jonka tekijäksi epäillään 43-vuotiasta irakilaistaustaista miestä. Uhri on 36-vuotias mies, joka alun perin ilmoitettiin kadonneeksi elokuun lopussa.Viime viikolla KRP kertoi tutkivansa juttua rikoksena yhteistyössä Kaakkois-Suomen poliisin kanssa. Poliisi otti kiinni 43-vuotiaan miehen, joka vangittiin epäiltynä taposta.Kotkan henkirikoksen mahdollista motiivia ei ole paljastettu. KRP on kertonut saaneensa motiivista jonkinlaisen selvityksen, mutta ei ole puhunut siitä julkisuuteen.Poliisin mukaan epäilty ja uhri tunsivat toisensa, ilmeisesti muutaman vuoden ajalta. Esitutkinta jatkuu sekä rikosteknisin tutkimuksin että kuulusteluin.käräjäoikeuden asiakirjoista selviää, että taposta epäilty mies on asunut perheineen Suomessa noin kuuden vuoden ajan.Viime huhtikuussa miehen epäillään pahoinpidelleen tätä nykyä jo täysi-ikäisen tyttärensä. Heti sen jälkeen perhe muutti eroon miehestä ja vaimo haki avioeroa. Mies tuomittiin laajennettuun lähestymiskieltoon vaimoaan ja lapsiaan kohtaan Kymenlaakson käräjäoikeudessa kesäkuussa.Vaimo kertoi oikeudessa, että taustalla oli vuosia kestänyt pelko. Perheväkivaltaa oli ollut Suomessa koko ajan. Fyysisen ja psyykkisen väkivallan kohteena olivat sekä hän että lapset.Vaimon mukaan väkivalta oli viikottaista. Mies oli ottanut muun muassa hiuksista kiinni ja heitellyt häntä. Kerran käteen oli tullut murtuma. Lappeenrannan vastaanottokeskuksessa mies oli lyönyt häntä päähän.Vaimo kertoi, ettei ollut uskaltanut puhua lääkärille tai poliisille. Kahdesti perhe oli paennut turvakotiin.Mies oli vaimon mukaan väkivaltainen myös lapsia kohtaan. Osa lapsista oli kertonut isänsä tulleen koulun alueelle, mikä oli aiheuttanut heissä pelkoa.tytär haki lähestymiskieltoa omissa nimissään. Hän kertoi isänsä lyöneen ja pahoinpidelleen siitä lähtien, kun hän oli ollut 13-vuotias. Lyönnit olivat hänen mukaansa todella kovia. Pahimpien mustelmien takia hän ei voinut mennä pariin viikkoon kouluun.Isä oli myös sanonut hänelle, että hän tietää, mitä tytär kulloinkin tekee. Tästä tytär päätteli, että jonkun on täytynyt seurata häntä silloin, kun isä oli kotona.Oikeudessa katsottiin tyttären puhelimelta videotallenne, jolla isä uhkasi vammauttaa tyttären loppuiäksi.Viime huhtikuussa tapahtuneesta epäillystä pahoinpitelystä tehtiin lopulta tutkintailmoitus poliisille. Tytär kävi tuolloin Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksessä. Hänellä todettiin muun muassa kosketusarkuutta, kipua, nirhaumajälki ja punoitusta.Sosiaalityöntekijä kertoi oikeudessa, että lasten vaatteiden hakemisessa isän luota oli jouduttu turvautumaan poliisin apuun.vastusti lähestymiskieltoja. Hänen mukaansa kyse oli puolisoiden välisistä riitaisuuksista, joiden takia oli haettu avioeroa.Hän myönsi lyöneensä huhtikuussa tytärtään avokämmenellä poskelle, mutta kiisti pahoinpitelyt muilta osin. Hänen mukaansa lasten äiti pyrki lähestymiskieltoa hakemalla vaikeuttamaan heidän yhteisten lastensa tapaamisoikeuden toteuttamista.Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että perusteet laajennetulle lähestymiskiellolle ovat olemassa. Oikeus kielsi miestä lähestymästä muuta perhettä tai oleskelemasta näiden kotiosoitteessa, sen pihalla tai lasten koulujen alueella.vuosilta 43-vuotiaalla miehellä on taustallaan sakkotuomio laittoman maahantulon järjestämisestä. Hän oli perheenjäsentensä passeilla ostanut kaksi ylimääräistä laivalippua Tukholmasta Turkuun.Liput hän antoi kahdelle maanmiehelleen, joista toinen tuli Suomeen ilman vaadittavia asiakirjoja ja toiselta vartijat eväsivät pääsyn laivaan. Syytetty selitti, että jälkimmäinen oli hänen sisarenpoikansa, jota hän yritti auttaa.Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi 40 päiväsakon rangaistuksen.