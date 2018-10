Kotimaa

Kaksi Vantaan Jumbon koruliikkeen murrosta epäiltyä vangittiin





Kolmannen epäillyn vangitsemista on määrä käsitellä oikeudessa keskiviikkona. Poliisin mukaan epäillyillä on aiempaa omaisuusrikostaustaa.Koruliike Laatukoruun murtauduttiin perjantain ja lauantain välisenä yönä. Poliisi tavoitti epäillyt Vantaalla sijaitsevasta asunnosta lauantaina. Asunnosta löytyi myös korusaalis, jonka rahallinen arvo on noin 800 000 euroa. Joukossa on poliisin mukaan ainakin timanttikoruja, sormuksia, kultaketjuja ja kelloja.Murron kohteeksi joutunut liike on jo avattu uudelleen.