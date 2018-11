Kotimaa

Suomen halkaissut 90-vuotias ”Rauta­rouva” on pian purettu – 135 miljoonaa maksavaa seuraajaa rakennetaan kova









Valtaosa









Yllättävän hyvin tämä on kestänyt. Pylväät on niitattu käsityönä.

Rautarouva





Orimattilan

Jos keli on sopiva ja kuorma kova, niin kyllä sieltä rätinää kuuluu.

















Salpausselkää





Aluksi

Uuden