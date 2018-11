Kotimaa

Suvi Kerttulan kommentti: Standertskjöld vaati kotiopettajariaan kiipeämään puuhun ja opettamaan oksalla

Tällä viikolla tapasin oikean Standertskjöldin.

Kreivitär Julianella oli sota-aikana koko ajan lankakerä taskussa.

Salossa Wiurilan kartanossa, joka on kuulunut aateliselle Armfeltin suvulle 221 vuotta.Olen aina ollut kiinnostunut kartanoelämästä. Luin lapsena nuortenkirjoja, joissa vilisi hemmoteltuja kreivittäriä ja juonittelevia lakeijoita, arvokkaasti käyttäytyviä paroneita ja ranskaa puhuvia seuraneitejä.Miten mielenkiintoinen maailma se oli!Makustelin haltioissani aatelisten sukunimiä: von Numers, Rehbinder, Standertskjöld...Tällä viikolla tapasin oikean Standertskjöldin. 88-vuotias ”Wiurilan Anna Lisa” eli Anna Lisa Standertskjöld Brüninghaus on asunut Wiurilassa melkein koko elämänsä.Tuntui uskomattomalta seisoa 1811 valmistuneen kartanon päärakennuksen salissa ja katsella Armfeltin suvun muotokuvia. 1800-luvun tapetit olivat osittain käsinmaalattuja.Että tällainenkin maailma on olemassa! Ja jollekin se on ihan arkipäivää.tytär on elänyt elämän, joka on osittain jo mennyttä maailmaa. Anna Lisalla on ollut seuraneiti ja kotiopettajatar.Anna Lisa teki kotiopettajattaristaan puuhunkiipeilijöitä. Keväällä hän vaati opetusta puunoksalla. Opettajat olivat kilttejä ja kiipeilivät puihin.Hohdokkaasta ympäristöstä huolimatta arki on ollut kovaa työtä. Nelivuotiaana Anna Lisa oppi ratsastamaan. Myöhemmin hän haki hevoskärryillä postia asemalta. Siitä on muistona hevoskärrynäyttely Wiurilan vintillä.lapsuuden Suomessa kartanonomistajilla oli suuri sosiaalinen vastuu. Köyhistä kannettiin huolta. Sota-aikana osa vanhainkodin asukkaista asui Wiurilassa. He istuivat kivirappusilla holvikaaren alla pelkäämässä. Se oli talon vahvin paikka.Anna Lisan isovanhemmat kreivi ja kreivitär Armfelt osallistuivat talon töihin. Kreivitär Julianella oli sota-aikana koko ajan lankakerä taskussa. Kaikki kutoivat sotilaille. Anna Lisa kutoi sukkien varsia.Anna Lisan tarinoita olisi voinut kuunnella vaikka kuinka pitkään. Hän on syönyt Montenegron prinssin luona sardiinivoileipiä ja kosija on heittänyt ikkunasta ruusun.Vaikka elämä on ollut myös raskasta, velvollisuudentunne on ollut kantava voima.Anna Lisa antoi elämänohjeen: Pitää tuntea vastuuta. Vastuu muista ihmisistä on kuulunut aina kartanoelämään.Jälkeenpäin mietin, miksi Anna Lisa teki niin hienostuneen vaikutelman.Fjodor Dostojevski olisi sanonut: Vastuu tekee ihmisen.