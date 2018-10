Kotimaa

Jalkakäytävillä liukastellaan nyt – kaatumisen asiantuntija vinkkaa: Yksi liike voi pelastaa loukkaantumiselta

Katso videolta, miten liukkaalla kelillä kaadutaan turvallisesti!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Älä tee näitä virheitä!