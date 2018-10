Kotimaa

Mies soitti hätänumeroon ja kertoi veriteosta – poliisi tutkii erityisen raakaa murhaa Hauholla

Lauantai-iltana 27.10.2018 mieshenkilö soitti hätäkeskukseen ja kertoi puukottaneensa miestä asunnossaan Hämeenlinnan Hauholla, kertoo Hämeen poliisi.Poliisin mukaan paikalle saapunut poliisipartio totesi asunnossa olevan elottoman miehen. Muita henkilöitä ei asunnossa ollut. Poliisi on ottanut asunnonhaltijan kiinni epäiltynä henkirikokseen.Poliisi ei epäile, että tekoon liittyisi uhrin ja tekijän lisäksi muita henkilöitä.Henkirikoksessa on käytetty teräasetta. Tekoon liittyy sellaisia yksityiskohtia, joiden perusteella tekoa on esitutkinnan tässä vaiheessa pidettävä erityisen raakana ja julmana ja siksi tekoa tutkitaan murhana.Poliisi tulee esittämään epäiltyä vangittavaksi Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.