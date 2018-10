Kotimaa

Vakava liikenneonnettomuus: Henkilö- ja pakettiauto kolaroivat Leppävirralla, autot romuttuneet pahoin

Vakava liikenneonnettomuus: Henkilö- ja pakettiauto kolaroivat Leppävirralla, autot romuttuneet pahoin 30.10. 7:19

Asiasta kertoi Itä-Suomen poliisi.

Leppävirralla Oravikosken pohjoispuolella on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus, kertoo Itä-Suomen poliisi Twitterissä.



Tiedotteessaan poliisi kertoo, että pakettiauto ja henkilöauto ovat kolaroineet. Onnettomuudessa on tapahtunut vakavia henkilövahinkoja.



Viitostie oli ensiksi suljettu, mutta nyt toinen ajokaistoista on saatu jo avattua.



Hätäkeskus sai tiedon onnettomuudesta puoli seitsemän aikaan.