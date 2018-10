Kotimaa

Vakava liikenneonnettomuus: Henkilö- ja pakettiauto kolaroivat Leppävirralla – yksi kuollut

Asiasta kertoi Itä-Suomen poliisi.

Viitostiellä Leppävirralla sattuneessa henkilöauton ja pakettiauton kolarissa on kuollut yksi ihminen, kertoo pelastuslaitos. Onnettomuus tapahtui Oravikosken pohjoispuolella puoli seitsemän aikaan.



Poliisin mukaan onnettomuus oli nokkakolari ja autot vaurioituivat pahoin. Molemmissa autoissa oli vain kuljettajat.



Yksi ajokaista on yhä suljettu ja toinen on käytössä. Poliisi ja pelastuslaitos ohjaavat liikennettä.