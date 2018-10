Kotimaa

Helsinki haluaa säilyttää pelastuskoulun pääkaupungissa

Helsingin kaupunginhallitus pitää välttämättömänä, että Helsingin pelastuskoulun toiminta jatkuu. Kaupunginhallitus otti asiaan kantaa kokouksessaan maanantaina.Helsingin pelastuskoulun lakkauttaminen johtaisi pelastushenkilöstön ensihoitovalmiuden katoamiseen ja olisi vakava uhka Helsingin turvallisuudelle, kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan sisäministeriölle.Pelastuskoulu kouluttaa pelastajia ja palomiehiä Helsingin pelastuslaitoksen tarpeisiin.Sisäministeriön suunnitelmissa on keskittää Suomessa annettava pelastustoimen ammatillinen koulutus kokonaan Pelastusopistoon Kuopioon. Tästä syystä ministeriö harkitsee peruvansa aiemmin myönnetyt toimiluvat Helsingin kaupungin pelastuskoululle.Kaupunginhallitus muistuttaa, että Helsingin pelastuslaitoksella on tällä haavaa noin 400 ensihoitoon koulutettua palomiestä ja jokainen paloauto on myös ensihoitoyksikkö.