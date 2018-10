Minnasta tuli vaimo 14-vuotiaana ja hän sai lapsen – alaikäisenä naimisiin menneet suomalaiset naiset kertovat tarinansa

Kotimaa

Minnasta tuli vaimo 14-vuotiaana ja hän sai lapsen – alaikäisenä naimisiin menneet suomalaiset naiset kertovat

Oikeusministeriö

Lea pääsi toukokuussa ripille ja meni heinäkuussa naimisiin

Leila ja Pasi ovat olleet jo lähes 40 vuotta naimisissa





Avioliitto oli Minnalle pakotie vaikeista kotioloista