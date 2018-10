Vuosi sitten lääkäri Matti Sävelän nimi pomppasi valtakunnalliseksi uutiseksi, kun hän tienasi 2,9 miljoonaa euroa – näin hänellä menee nyt

Kotimaa

Vuosi sitten lääkäri Matti Sävelän nimi pomppasi valtakunnalliseksi uutiseksi, kun hän tienasi 2,9 miljoonaa e

Teen töitä ehkä muutaman tunnin vähemmän viikossa. Näin perheen kanssa jää enemmän aikaa. Se tässä on paras puoli.

Joku potilas kyllä totesi, että on hienoa, miten olen jatkanut työntekoa enkä vain jäänyt oleilemaan.