Näin selvität kenen tahansa suomalaisen verotiedot

Verohallinto julkaisee 1. marraskuuta suomalaisten verotiedot vuodelta 2017. Tiedot eivät kuitenkaan päivity sähköisesti internetiin. Jos niistä haluaa tietoa, on niitä katsottava Verohallinnon toimipisteissä.Ilta-Sanomat kokoaa yli 100 000 euroa joko ansiotuloina tai pääomatuloina tienanneiden verotiedot verokoneeseensa siitä lähtien, kun verotoimistot ovat avanneet ovensa.IS:n Verokoneeseen kerättyjä henkilöasiakkaiden verotietoja voi järjestellä listoiksi eri kategorioiden mukaan. Verokoneessa on tiedot ansiotuloista, pääomatuloista, tuloista ja veroista yhteensä, veronpalautuksista, jäännösveroista ja verotettavien maakunnista.Tiedotusvälineet julkaisevat perinteisesti etenkin suurituloisten, yhteiskunnallisten vaikuttajien ja julkisuuden henkilöiden verotietoja.Muiden suomalaisten henkilöasiakkaiden verotietoja voi tarkastella Verohallinnon toimipaikkojen asiakaspäätteillä. Päätteillä voi tehdä hakuja henkilön nimen, kotimaakunnan ja syntymäajan perusteella. Tietojen hakemiseen tarvitaan vähintään sukunimen kolme ensimmäistä kirjainta ja maakunta.Verotietoja ei voi kopioida asiakaspäätteillä sellaisinaan, mutta muistiinpanojen tekeminen on sallittua. Tietoja voi kysyä myös puhelimitse Verohallinnolta joko suomeksi numerosta 029 497 002 tai ruotsiksi numerosta 029 497 003.Verotiedot kertovat henkilöiden ja yritysten verotustiedot verotuksen päättymishetkeltä. Henkilöiden tiedoista voi tarkistaa ansiotulo- ja pääomatulot, tulot ja verot yhteensä, jäännösverot ja veronpalautukset.Muutoksenhaun tai oikaisun seurauksena tulleet muutokset eivät näy Verohallinnon julkaisemissa verotiedoissa.Verotiedoista voi olla hyötyä, jos haluaa tarkistaa esimerkiksi tietyn alan palkkatason kollegojen palkkoja vertailemalla.