Kommentti: Siitäs saitte, talviajan ihannoijat – synkkyys pamahti eilen ja ankeutti illat

En halua kuulla enää yhdenkään yksittäisen unitutkijan mielipidettä, vaan haluan kokonaiskuvan siitä, mikä on oikeasti ihmiselle hyväksi.

Kesäaika, talviaika, kesäaika, talviaika, kesäaika…Tästä tulee Suomessa vielä sen luokan kiistely, että keskustelupalstat poksahtelevat, kun kukin kertoo mielipiteensä.Tämä on aihe, joka selvästi aiheuttaa tunteita. Tosin siihenhän me olemme Suomessa jo tottuneet, sillä suhtaudumme moniin asioihin ensisijaisesti tunteella ja kiistelemme milloin mistäkin.Itse olen pyrkinyt vähentämään kiistelyn minimiin, mutta nyt löytyi aihe, joka herättää minussakin vahvoja tunteita.Olen kesäaikaihminen. Rakastan valoisia iltoja, auringonlaskuja ja lenkkeilysäitä niin, että näen eteeni. En halua tarpoa pimeydessä.Tosin Helsingissä asuvana voin sentään nauttia kaupungin valoista, jotka valaisevat lenkkipolkujani.Maalla asuessani muistan kulkeneeni kirjaimellisesti puoli vuotta töistä tai koulusta kotiin niin, etten nähnyt mitään.Sunnuntaina alkanut talviaika jysähti jälleen suomalaisten tajuntaan kertaheitolla. Aurinko laskee Helsingissä tänään maanantaina kello 16.32.Tasan viikon päästä aurinko on laskenut kello 16.14.Kun tähän saisi tunnin lisää valoa, niin elämässä olisi runsaasti enemmän sisältöä sen jälkeen, kun pääsee töistä.Mutta ehei, linnoittaudun suoraan kotiin, koska lapsikaan ei halua enää olla ulkona, koska on pimeää.Tätä se on sitten seuraavat kuusi kuukautta. Ihminen ei luontaisesti halua olla ulkona pimeydessä – lapsikin sen jo tietää.myös suomalaiset urheiluseurat: ihmisten liikkuminen pysähtyy radikaalisti pimeyden vallatessa maan. Kesäaika sen sijaan toisi Etelä-Suomeen yli 90 tuntia lisää ulkoiluaikaa.Valtion liikuntaneuvosto on huolissaan siitä, miten yhä lisääntyvän liikkumattomuuden kustannukset ovat valtioneuvoston uuden raportin mukaan yli 3,2 miljardia euroa vuodessa. Liikkumattomuutta ei ole varaa lisätä enää yhtään.Useimpien ihmisten vapaa-aika sijoittuu työpäivän jälkeiseen aikaan ja on laskettu, että kellojen siirtäminen tunnilla taaksepäin vähentäisi valoisaa vapaa-aikaa Etelä-Suomessa jopa yli 200 tunnilla ja Lapissakin noin 150 tunnilla.Mikäli talviaikaa vietettäisiin ympäri vuoden, valoisaa vapaa-aikaa menetettäisiin etelässä yhteensä lähes 400 tuntia vuodessa!Elokuun loppupuolella aurinko laskee noin klo 21. Jos kesäajasta luovutaan, aurinko laskee jo kello 20. Sinne menevät ihanat mökki-illat, sienestykset ja marjastukset.Onko kukaan tajunnut, ettei nämä pimeät illat eivät koske vain talvea, vaan jatkossa myös kevättä, kesää ja syksyä?Varmaan aika harva, koska näitä viheliäisiä talviajan rakastajia löytyy niin runsaasti – myös omasta ystäväpiiristäni.Olen yrittänyt harrastaa aktiivista käännytystyötä, ja jotkut olen jo onnistunut saamaan puolelleni.Oletan, että loput kääntyvät puolelleni viimeistään nyt, kun pimeys jälleen jysähti kerralla päällemme.Mutta vaikeahan tässä on sanoa toiselle, että talviaika on pahasta, jos toisen elämänrytmi heittää viidellä tunnilla siihen suuntaan, jolloin itse vielä nukun sikeästi omaa talviuntani., että toiset heräävät jo viideltä ja haluavat aikaisen aamun. Se on ihan järkevä perustelu, ja siihen monet unitutkijatkin vetoavat, että valoisat aamut ovat terveydelle tärkeämpiä.Pysyvä kesäaika aiheuttaa heidän mukaansa enemmän unihäiriöitä. Mutta samaan aikaan toiset terveysalan tutkijat vetoavat liikkumisen tärkeyteen ja valoisien iltojen merkitykseen liikunnassa ja hyvinvoinnissa.Tätä asiaa ei voi selvästi ratkaista kansalaisten tai edes yksittäisten tutkijoiden mielipiteillä, koska aamu- ja ilta-ihmiset jakautuvat todennäköisesti aika tasan, ja saamme tästä vain valtavan tappelun aikaan.Tämän todisti jo kansalaisten aktiivinen osallistuminen valtion järjestämään Otakantaa.fi- verkkokyselyyn, jossa vastaajien kannat menivät lähes tasan: 52 prosenttia oli talviajan kannalla ja 48 prosenttia kesäajan kannalla. Talviaikaa kannatettiin noin 238 000 vastauksessa ja kesäaikaa noin 216 000 vastauksessa.Emme voi ratkaista tätä myöskään aiempien aikavyöhykkeiden perusteella.Emme voi verrata omaa ratkaisuamme siihen, mikä aika tulee olemaan esimerkiksi Keski-Euroopassa, koska he eivät tunne käsitettä nimeltä kaamos.kellojensiirrolla on paljon radikaalimmat vaikutukset ihmisten hyvinvointiin kuin Keski- ja Etelä-Euroopassa, jossa aurinko pysyy talviaikaankin taivaalla joka tapauksessa pidempään kuin Suomessa.Viro ja muut Baltian maat haluaisivat, että valitsisimme heidän tavoin kesäajan ja olisimme näin tunnin edellä monia Euroopan maita. He myös tietävät, mitä kaamos on.Jopa Norjassa nautitaan valoisista talvi-illoista paljon pidempään kuin Suomessa, koska he ovat meitä vain tunnin jäljessä, mutta paljon lännempänä kuin me. Heillä on tavallaan ikuinen kesäaika, ja se näkyy sekä valtavana ulkoiluinnokkuutena, että sitä mukaa myös kansanterveydessä.Myös Ruotsi kannattaa kesäaikaa. Itse asiassa Suomi on yksi harvoja maita, jossa talviaika saa enemmän kannatusta.Jos valitsemme kesäajan, olemme toki huonolla tuurilla kolme tuntia Lontoota jäljessä – riippuen heidän päätöksistään. Pelkkiä hyviä vaihtoehtoja ei siis olekaan.Mutta tätähän me suomalaiset halusimme – että kellojensiirtelystä luovutaan.Olen ehdottomasti sillä kannalla, että päätös pitää tehdä puhtaasti ihmisten hyvinvointiin perustuen.Se vaatii kattavat selvitykset niin kaamosmasennuksesta, liikkumisen tärkeydestä ja muista asioista, joiden tilanne riippuu siitä, onko kello tunnin enemmän vai vähemmän.valinnan, joka on tehty yhteistyössä eri alojen laajojen tutkimustulosten pohjalta.En halua kuulla enää yhdenkään yksittäisen unitutkijan mielipidettä, vaan haluan kokonaiskuvan siitä, mikä on oikeasti ihmiselle hyväksi.Kiire tässä toki tulee, sillä EU-jäsenmaiden on määrä ilmoittaa päätöksestään komissiolle huhtikuuhun 2019 mennessä. Illalla saamme ehkä tietoa, eteneekö esitys kellojen siirtelyn lopettamisesta. EU:n liikenneministerit ovat koolla Grazissa Itävallassa myöhemmin tänään.