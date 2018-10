Kotimaa

Tulli paljasti laajan huumeiden maahantuonnin ja levityksen

Tulli on paljastanut laajan ja pitkään kestäneen huumeiden maahantuonnin ja levityksen Pohjois-Suomessa.





Takavarikoitujen ja levitykseen päätyneiden huumeiden katukauppa-arvo on yhteensä yli 300 000 euroa.Rikoksesta epäilty on nuorehko suomalainen mies, joka tilasi Suomeen posti- ja kuriirilähetyksinä huumausaineita vuosina 2017–2018. Epäilty hyödynsi työpaikkaansa kuljetusliikkeessä tilaamalla huumausaineita väärillä nimi- ja osoitetiedoilla. Hän vastaanotti lähetykset itse työpaikkansa kautta.Esitutkinnan aikana pidätettynä ollut epäilty on edelleen vangittuna.Tapaus siirtyy loppuvuoden aikana syyteharkintaan.