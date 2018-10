Kotimaa

Sää lauhtuu – keskiviikkona jo 10 astetta lämmintä

Sää on aurinkoista ja poutaista suuressa osassa maata. Etelärannikolle voi työntyä pilviä ja räntä- tai lumikuuroja Suomenlahdelta. Tuuli on enimmäkseen heikkoa.Päivälämpötila on maan eteläosassa 1 - 3 astetta, keskiosassa nollan vaiheilla ja pohjoisessa yhdestä pakkasasteesta viiteen lämpöasteeseen.Tiistaina kaakkoistuuli voimistuu navakaksi ja lounaasta työntyy Suomeen pilviharsoa. Päivällä idässä on vielä aurinkoista. Iltaa kohti pilvipeite vahvistuu ja Lounais-Suomessa satelee vettä. Yöllä maan länsiosaan leviää lisää vesisateita, Käsivarteen lumisateita.Päivälämpötila on 0 – 4 astetta, itärajalla ja Lapissa 0 - 5 astetta pakkasta.Keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa tulee vesisateita, pohjoisessa räntä- ja lumisateita sekä jäätävää vesisadetta. Iltaa kohti sää poutaantuu maan länsiosassa, lounaassa myös pilvipeite rakoilee.Sää lauhtuu, päivälämpötila on Lounais-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa nollan tuntumassa.