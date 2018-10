Kotimaa

Lännen Media: Valtava määrä vanhoja potilasasiakirjoja teillä tietymättömillä

Lännen Media: Valtava määrä vanhoja potilasasiakirjoja teillä tietymättömillä 28.10. 6:22

Satojatuhansia, jopa miljoonia vanhoja potilasasiakirjoja on tällä hetkellä teillä tietymättömillä, kirjoittaa Lännen Media.

Yksityistä vastaanottoa pitänyt psykiatri, fysioterapeutti tai vaikkapa hammaslääkäri on päättänyt potilasasiakirjojen arkistoinnista itse. Kelasta kerrotaan, että vastaanoton toiminnan loppumisen jälkeen asiakirjoja on jäänyt perikunnille tai jopa konkurssipesien käsiin.



Vaikka lääkärit tietävät säilyttää papereita lukollisissa kaapeissa, perikunnilla tätä tietoa ei välttämättä ole.



Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistelemassa sote-lakiin säädöstä, jonka mukaan Kela alkaa vastaanottaa vanhoja potilasasiakirjoja ja huolehtii niiden säilyttämisestä ensi vuoden alusta lähtien. Kelasta muistutetaan, että tuleva lainsäädäntö ei velvoita yksityisiä toimijoita tuomaan vanhoja asiakirjoja Kelalle.