Kotimaa

Kerrostalon kellarissa syttyi tulipalo Helsingin Jakomäessä – useita evakuoitu, yksi lievästi loukkaantunut

Yksi henkilö on lievästi loukkaantunut.

Jakomäkeläisen kerrostalon kellarissa Helsingissä syttyi lauantai-iltana tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen osoitteessa Kalteentie 3 syttyneestä tulipalosta hieman ennen iltakymmentä.Tulipalosta aiheutui runsaasti savua, joka levisi kahteen porrashuoneeseen ja sieltä edelleen useisiin asuinhuoneistoihin.Rakennuksesta jouduttiin evakuoimaan useita ihmisiä. Osa ihmisistä pääsi itse ulos. Yksi henkilö on lievästi loukkaantunut savun aiheuttamaan myrkytykseen.Iltayhdentoista aikaan pelastuslaitokselta kerrottiin Ilta-Sanomille, että tulipalo on saatu sammutetuksi. Poliisi tutkii palon syttymissyytä.Paikalla olleen Ilta-Sanomien kuvaajan mukaan evakuoituja asukkaita varten paikalle on ajettu pelastuslaitoksen linja-auto.