Naapurin rouva tuuletti mattoja, nuori mies sulki tuulikaapin oven – siitä alkoi kipakka käsirysy, jossa toinen sai iskuja avainketjusta ja toinen työnnettiin kaiteeseen

Hovioikeus: molemmat pahoinpitelivät

Itä-Suomen hovioikeus on antanut ratkaisunsa tapauksesta, jossa naapurit ottivat väkivaltaisesti yhteen kerrostalon rapussa Pohjois-Karjalassa. Ratkaisu tuli julkiseksi perjantaina.Pohjois-Karjalan käräjäoikeus käsitteli kuukautta aiemmin tapahtunutta käsirysyä huhtikuussa.Tapahtumaketjun aloittanut asia oli niinkin pieni ja arkipäiväinen kuin mattojen tuuletus.Tapauksen toisena osapuolena ollut keski-ikäinen nainen tuuletti mattoja ja helpottaakseen mattojen kanssa kulkemista, jätti talon tuulikaapin oven ja ulko-oven auki.Samassa talossa asuva parikymppinen nuorimies tuli rappukäytävään ja ryhtyi sulkemaan tuulikaapin ovea kyykistyen vapauttamaan oven salpaa lattianrajasta. Tämä toiminta ärsytti mattoja tuulettanutta naista.Oikeuden mukaan nainen kävi miehen kimppuun tämän noustua ylös ja huitaisi tätä metallisella avainketjulla. Mies livahti ulos karkuun, mutta nainen seurasi perässä ja jatkoi huitomista vielä muutaman kerran. Ainakin jotkut lyönneistä osuivat miestä yläselän ja niskan seudulle.Mies aloitti vastarinnan ja tönäisi naisen rinnuksista kiinni pitäen kerrostalon ulko-oven vieressä ollutta kaidetta vasten ja käski rauhoittua. Käräjä- tai hovioikeuden tuomioista ei käy ilmi, kuinka tilanne jatkui, mutta ilmeisesti se päättyi tähän.Oikeuden mukaan miehellä oli mahdollisuus poistua tilanteesta, mutta myös oikeus torjua häneen kohdistuva hyökkäys. Käräjäoikeus piti tekoa hätävarjelun liioitteluna tehtynä pahoinpitelynä.Osapuolilla oli eri näkemykset siitä, kumpi kahakan aloitti. Naisen mukaan mies oli uhkaava ja aloitti.Hän myönsi huitaisseensa tätä päin kerran metallisella avainketjulla estääkseen miehen tulemisen lähelleen. Naisen mukaan ketju osui miestä vasempaan olkapäähän. Tämän jälkeen mies yritti lyödä naista nyrkein ja nainen pyrki pitämään tätä kauempana avainketjulla huitomalla, nainen kertoi näkemyksestään.Oikeus ei löytänyt näyttöä nyrkeillä muksimisesta. Mies taas myönsi työntäneensä naisen kädellä kaidetta vasten. Hän oikeutti tekoa puolustautumisena. Käräjäoikeus totesi, että sitä on pidettävä lievänä pahoinpitelynä.Hieman poikkeuksellisesti oikeus katsoi, että osapuolet ovat kumpikin osittain voittaneet ja osittain hävinneet asian. Siitä syyksi kumpikaan ei joudu korvaamaan oikeusavustajiensa palkkioita, vaan ne jäävät valtion vahingoksi, hovioikeus linjasi.Hovioikeuden käsittelyn osalta naisen avustajan palkkiot taas jäävät naisen vahingoksi, hovi lisäsi.Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota niin, että miehen syyksi luettiin pahoinpitely.Naiselle aiheutuneiden mustelmien perusteella hovioikeus totesi, että miehen teko ilmeisesti ylitti puolustettavana pidettävän väkivallan käytön rajat. Oikeus totesi, että miehellä oli mahdollisuus toimia toisin.Tästä tuomittiin hänen maksettavakseen 40 päiväsakkoa, mikä on miehen tuloilla 240 euron suuruinen summa.Lisäksi hänen tulee maksaa naiselle 120 euron suuruinen kipukorvaus lainmukaisine korkoineen.Naisen käräjäoikeudesta saamaan tuomioon hovioikeus ei tehnyt muutoksia, vaan käräjäoikeuden antama tuomio pahoinpitelystä jäi voimaan.Myös naisen osalta rangaistus on 40 päiväsakkoa, jotka hänen tuloillaan tarkoittavat 920 euron summaa.Lisäksi nainen velvoitetaan korvaamaan valtiolle sen varoista hovioikeudessa maksettavaksi määrätyt todistelukustannukset 134,92 euroa, sekä 80 euron rikosuhrimaksu. Nainen joutuu myös maksamaan saamastaan oikeusavusta omavastuuosuuden, jonka suuruudeksi oikeus vahvisti 658,49 euroa.Hovioikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen, sillä osapuolet voivat halutessaan hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Mikäli he saavat valitusluvan, he voivat yrittää hakea tuomioon muutosta. Aikaa luvan hakemiseen heillä on suurin piirtein kuluvan vuoden loppuun asti.