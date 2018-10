Kotimaa

Kasvava ilmiö: Turvapaikkaa haetaan kielteisen päätöksen jälkeen uudelleen – syynä seksuaalinen suuntautuminen

Maahanmuuttovirastoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Miten





Homoseksuaalisuus





Horsma