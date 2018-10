Kotimaa

Kartonkikone paloi Kemissä

Kemissä Metsä Fibren tehtaalla palaa kartonkikone, kerrotaan pelastuslaitokselta.

Kemissä Metsä Boardin tehtaan kartonkikoneessa syttyi varhain aamulla tulipalo, kertoo pelastuslaitos. Päivystävän palomestarin mukaan palo on saatu sammutettua ja tilanne on hallinnassa.



Tehtaan työntekijät hälyttivät pelastuslaitoksen paikalle hieman ennen aamukuutta.



Palomestarin mukaan kartonkikoneeseen oli kertynyt kartonkimöykky, joka syttyi kitkan takia palamaan. Palomestarin mukaan vastaavia tilanteita on sattunut tehtaalla aiemminkin ja ne on pystytty usein hoitamaan ilman palokunnan apua. Tällä kertaa palo oli normaalia suurempi ja hankalassa paikassa.