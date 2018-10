Kotimaa

Kuvat paljastavat Raaseporin tragedian mittakaavan – ”Yhtäkkiä koko kuorma-auto oli vaan poissa”









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sitten näin junan ja tajusin, että juna on osunut meihin.

















Kolme varusmiestä ja yksi junamatkustaja kuolivat vuosi sitten, 26. lokakuuta Raaseporissa sattuneessa maastokuorma-auton ja kiskobussin törmäyksessä.Tapaus siirtyi kesällä syyttäjälle kolmena kuolemantuottamuksena ja liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Puolustusvoimien kuorma-auton kuljettajaa epäiltiin esitutkinnassa myös neljästä vammantuottamuksesta. Ne eivät kuitenkaan siirtyneet syyttäjälle, koska vammoja saaneet varusmiehet eivät vaatineet kuljettajalle rangaistusta.Syyttäjä ilmoitti syyskuussa, ettei syytteitä nosteta.Samalla tuli julkiseksi tapauksen esitutkintamateriaali. Materiaalista käy ilmi muassa se, miten takana tulleista, samaan pioneerikomppaniaan kuuluneista ajoneuvoista kuvailtiin turman kulkua. Erään kuvauksen mukaan ”yhtäkkiä koko kuorma-auto oli vaan poissa”.Kuorma-auton hytissä ollut joukkueenjohtaja sanoi kuulustelussa kuljettajan ajaneen hyvin varovasti lähestyessään tasoristeystä. Hän kertoi poliisille, ettei ehtinyt kuulla veturin pillin soittoa tai huomata kiskobussia ennen törmäystä.– Muistan, kun lähestyimme tasoristeystä, ja sitten tuli pamaus. Sitten olin auton ulkopuolella ja ihmettelin, missä oikein olen, hän kuvaili törmäystä ja kertoi sitten nähneensä kuljettajan ja toisen hytissä olleen henkilön makaavan maassa.– Soitin hätänumeroon ja kerroin, että on ajettu kolari. Ilmoitin, mikä tapahtumapaikalla on tilanne. Sitten näin junan ja tajusin, että juna on osunut meihin, kuvaili joukkueenjohtaja, joka selvisi rytäkästä murtuneella nenällä ja ruhjeilla.Hän ryhtyi hätäkeskukseen soitettuaan välittömästi etsimään tilanteessa olleita ja selvittämään, missä tilassa he ovat.– Löysin kaikki paitsi yhden, ja sitten tuli paikalle muita varusmiehiä ja ohjasin heitä autossa kyydissä olleiden luokse. Sitten paikalle tuli pelastuskeskuksesta henkilökuntaa ja ohjasin sekä kerroin heille, kuka on missäkin tilanteessa.Hän kävi sairaalassa tarkastettavana, mutta palasi palvelukseen samana päivänä.Myös toinen kuorma-auton hytissä ollut varusmies kertoo muistavansa, että sää oli erittäin huono ja junarataa lähestyttiin hiljaisella vauhdilla. Hänen mukaansa ei ollut syytä pysähtyä.– Muistan, että katsoin oikealle junan tulosuuntaan, mutta en nähnyt mitään, enkä kuullut mitään. Sitten kun automme oli junaradalla, niin sitten jysähti. Muistan, kun auto lensi ja sitten meni taju. Seuraavaksi herään siihen, kun auton hytti on jalkani päällä, ja jalkani on jumissa.Hän sai murtuman selkäänsä ja ruhjeita ympäri kehoa, ja oli loukkaantumisen takia kaksi viikkoa poissa palveluksesta.