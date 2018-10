Kotimaa

Kerrostalossa syttyi tulipalo Vantaalla – kaksi pelastettiin parvekkeelta, 18 evakuoitu

Kaksi ihmistä on pelastettu palavan kerrostalohuoneiston parvekkeelta Vantaalla. Lisäksi pelastuslaitos on evakuoinut 15 aikuista ja kolme lasta talosta.Tulipalo syttyi asunnossa talon toisessa kerroksessa, ja savua on levinnyt rappukäytävään ja ylempiin huoneistoihin.Pelastuslaitos tiedotti kahdeksan maissa illalla, että tulipalo on sammutettu ja jälkiraivaus on käynnissä.Hälytys palosta tuli puoli seitsemältä illalla. Sammutus- ja pelastustöihin osallistui 17 yksikköä.Palon syttymissyytä tutkitaan.