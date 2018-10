Kotimaa

Suomalainen hävittäjälentäjä otti upean kuvan revontulista Hornetin ohjaamosta

Ilmavoimien yhdeksän F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjää on mukana Trident Juncture 18 -harjoituksessa.

