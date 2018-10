Suomeen levisi sata vuotta sitten tappava tauti, jonka hirvittävät oireet herättivät kauhua: ”Ihmiset olivat epätoivoisia”

Kotimaa

Suomeen levisi sata vuotta sitten tappava tauti, jonka hirvittävät oireet herättivät kauhua: ”Ihmiset olivat e





Espanjantauti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terveyden









Entä mitä





Virus löytyi jäiseen maahan haudatusta vainajasta