Video: Lempäälän kaaharin pakomatka kilpistyi poliisin kiilaukseen – hetkeä myöhemmin kaasunaamarimies avasi tulen

Tänään perjantaina julki tulleesta esitutkinta-aineistosta käy ilmi, mitä dramaattisena, huhtikuisena päivänä Lempäälässä tapahtui. Tapahtumat tallentuivat myös poliisin kuvaamalle videolle, josta on nähtävissä kooste tämän artikkelin yhteydessä.Se alkoi ihan tavallisesta liikennetehtävästä 28. huhtikuuta.Sisä-Suomen poliisipartio huomasi rähjäisen ja epäsiistin auton Lempäälän Moisiossa Pirkanmaalla, ja päätti pysäyttää sen. Punaisessa Opel-autossa ei ollut rekisterikilpiä.– Fuck, auton kuljettaja oli todennut kahden autossa olleen miehen mukaan.Matkustajina olleet miehet päättivät nousta pois autosta, ja he lähtivät kävelemään muualle. He eivät puhuneet poliiseille mitään. Kuljettaja jäi autoon.Poliisit kertoivat miehelle, että hänet pysäytettiin rekisterikilpien puutteen vuoksi. Mies ei nähnyt tässä kuitenkaan ongelmaa. Keskustelu käytiin englanniksi. Toinen poliisipartion jäsenistä havaitsi myös, että miehen autossa oli jokin ”metalliputki”.kärjistyi.Mies ei suostunut antamaan henkilökorttiaan, eikä hän avannut oveaan. Hän ei suostunut puhallutuksenkaan.Poliisin mukaan mies vaikutti hermostuneelta.– Mies ei vastannut mitään ymmärrettävää ja oli sen oloinen, että ei aio suostua yhteistyöhön. Tällöin sanoin hänelle, että jos hän ei avaa ovea, niin joudumme rikkomaan ikkunan.– Mies vastasi tähän suunnilleen, että ”jos ei ollut muuta, niin hän tästä lähtee”, miestä puhuttanut vanhempi konstaapeli sanoi kuulusteluissa.Ja niin mies lähti. Hurjalle pakomatkalle. Poliisi yritti ennen lähtöä suihkuttaa vuonna 1992 syntyneen brittimiehen päälle kaasua, mutta se ei onnistunut.kuljettaja ajoi huomattavaa ylinopeutta ja teki useita ohituksia, tilannekeskuksen johtaja ohjeisti poliisipartiota pysäyttämään pakenevan auton joko kiilaamalla, edessä ajaen hidastamalla tai piikkimattoa käyttämällä. Takaa-ajossa oli mukana kymmenisen poliisipartiota.– Tilanne kehittyi siten, että taka-ajossa alettiin mennä jo kovaa vauhtia. Takaa-ajoon liittyi lisää partioita. Lukumäärää en muista. Tampereeltakin lähti partioita suuntaamaan paikalle. Muistelen pakenevan ajoneuvon ajaneen edestakaisin moottoritiellä, tilannekeskuksen johtaja kertasi tapahtumia kuulusteluissa.Kesken paon mies pysäytti autonsa yhtäkkiä tielle. Mies avasi oveaan ja kurkkasi taaksepäin. Tällöin poliisit huomasivat, että miehellä oli kaasunaamari päänsä päällä. Mies paiskasi ovensa kuitenkin kiinni, ja hän jatkoi pakoaan.aikana pakenevan ajoneuvon nopeus nousi jopa 180 kilometriin tunnissa.– Kohdeajoneuvo pöllytti piennarta siten, että taakse nousi erittäin sankka pölypilvi, jonka johdosta jouduin hiljentämään oman ajoneuvon vauhtia. Pölypilvi oli niin sankka, että välillä näköyhteys kohdeajoneuvoon katosi, yksi takaa-ajoon osallistuneista poliiseista totesi.Takaa-ajo päättyi lopulta moottoritien liittymisrampille Turuntiellä. Poliisit onnistuivat kiilaamaan miehen auton kaiteeseen.– Kun ramppi loppui, niin eteen aukesi suora. Ilmoitin (partiokaverille), että aion törmätä autolla kohdeajoneuvoon ja (partiokaverin) tulisi pitää kiinni. (Partiokaveri) otti katossa olevasta kahvasta kiinni.– Tein käytettävissä olevien resurssien, paikan ja käytössä olleen nopeuden perusteella päätöksen siitä, että nyt on hyvä hetki kiilata kohdeajoneuvo. Kohdeajoneuvon nopeus ei tuossa vaiheessa ollut kovin kova. Ajoin autoon kiinni ja lähdin painamaan sitä kaidetta päin. Huomasin ajoneuvon pysähtyvän ja ajoin itse hiukan eteenpäin. Nousin autosta ja siirryin kohdeauton luokse, kiilauksen tehnyt poliisi sanoi.alkoivat piinaavat 20 sekuntia, jonka aikana tapahtui paljon.Neljä poliisia lähestyi miestä ja tämän autoa.Ensin poliisit käskyttivät autossa istunutta miestä. Poliisit yrittivät avata auton ovia, myös ikkunoita rikottiin sekä auton takaluukku avattiin. Sen jälkeen kiilauksen tehnyt poliisi suihkutti pippurikaasua auton sisälle. Poliiseilla olivat myös aseet esillä.Vasta tässä vaiheessa poliiseille paljastui, että autossa ollut metalliputki oli itsetehty putkihaulikko, eikä lyömäase. Tämän lisäksi miehellä oli autossa kolme muuta itsetehtyä asetta.kaasun suihkuttamisen jälkeen mies otti omatekoisen haulikon esiin, ja ampui sillä auton tuulilasin läpi poliiseja kohti.Kiilauksen tehnyt poliisimies sai osuman kaulaan sekä kasvoihin.– Sitten kuului tosi kova mossahdus, osuman saanut poliisi kertoi.Tämän jälkeen yksi poliiseista ampui kolme kertaa miestä ja autoa kohden. Niistä kaksi osui mieheen. Toinen poliisi ampui kerran miestä kohden, mutta laukaus meni ohitse.Mies menehtyi vammoihinsa.– Kohdehenkilön ammuttua laukauksen autosta tajusin, että joudun itse ampumaan. Ensimmäisen ampumani laukauksen jälkeen kohdehenkilö katsoi kylkeensä, josta sain oletuksen osuneeni häntä kylkeen.– Toisen laukauksen ammuin, kun olin ottanut etäisyyttä autosta.– Tämän laukauksen arvelen osuneen vasempaan poskeen kaasunaamariin, kuolettavan laukauksen ampunut poliisi sanoi kuulusteluissa.Suomessa asunutta brittimiestä epäiltiin murhan yrityksestä, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta sekä törkeästä ampuma-aserikoksesta ja kuudesta liikennerikoksesta liittyen ajotapaan ja ajoneuvon kuntoon. Mies oli ajon aikana päihteiden vaikutuksen alainen. Hänet oli määrätty ajokieltoon 10.8.2017.Koska mies on kuollut, asia ei edennyt syyttäjälle syyteharkintaan.Syyttäjä tutki myös poliisin toimia asiassa. Syyttäjän mukaan poliisien toiminnassa ei ollut moitittavaa, eikä heitä vastaan aloitettu esitutkintaa.