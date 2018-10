Kotimaa

Ajokeli on tänään huono Etelä-Suomessa

26.10. 3:59

Joissakin maakunnissa on jo kunnolla talvinen keli lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Tänä aamuna suuressa osassa Etelä-Suomea on huono ajokeli. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen huonosta ajosäästä Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa ja Ahvenanmaalla.



Joissakin maakunnissa kuten Keski-Suomessa on jo kunnolla talvinen keli lumi- tai räntäsateen vuoksi. Poutaisillakin alueilla ajokeli on huono tienpintojen jäätymisen takia.



Ilmatieteen laitokselta kerrottiin torstaina, että nyt alkaa olla aika vaihtaa talvirenkaisiin. Vaikka perjantain jälkeen lumisadetta ei ole heti näköpiirissä, tietävät pakkasyöt jäätyneitä tienpintoja.



Etelä-Suomessa on tänään päivällä muutama plusaste.







