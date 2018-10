Pienen poikansa tapon yrityksestä syytetty nainen oli väsymystä potenut yksinhuoltaja – ”Lapsi on minulle kaikki kaikessa”

Kotimaa

Lapsensa tapon yrityksestä syytetty, viikko ennen oikeudenkäyntiä menehtynyt kuopiolaisäiti oli väsymystä potenut pienen pojan yksinhuoltaja ja lähihoitaja.Tiedot käyvät ilmi poliisin esitutkinta-aineistosta.Syyttäjän mukaan nainen yritti tappaa oman, tapahtuma-aikaan 2,5-vuotiaan poikansa sytyttämällä tulipalon opiskelija-asuntonsa keittiössä. Teko tapahtui 7. kesäkuuta 2018 Puijonlaaksossa sijaitsevassa kerrostalossa Kuopiossa.Poliisin kuulusteluissa nainen kiisti halunneensa tappaa itsensä tai poikansa, mutta ei pystynyt antamaan luotettavaa selitystä tulipalon syttymiselle.Naista kuulusteltiin monta kertaa, viimeksi 17. syyskuuta Pyhäselän vankilassa. Kuulustelupöytäkirjoissa naisen puheet yön kulusta ovat sekavia.Nainen arveli, että hänen poikansa oli vääntänyt lieden päälle yöllä yhden kahden aikaan, kun he olivat yhdessä käyneet keittiössä niistämässä nenän ja laittamassa allergiasumutetta ennen paluuta takaisin makuuhuoneeseen.Nainen ei osannut varmuudella kertoa, heräsivätkö he seuraavan kerran kuumuuteen palon ollessa käynnissä neljältä vai oliko hän liikkunut asunnossa siinä välissä.Nainen oli polttanut illalla kotona opiskellessaan kynttilöitä, mutta ei kuulusteluissa ollut varma, oliko hän sammuttanut ne kaikki.Aluksi hän kertoi heittäneensä yöllä steariinia tiskialtaaseen, mutta myöhemmin kertoi, ettei enää muista kävikö näin.Nainen myös kertoi ehkä nähneensä yöllä jotakin sinistä liedellä tai sen lähellä olevassa paperissa, tai ehkä pistäneensä kärynnyttä paperia roskikseen.Nainen toisteli kuulusteluissa useasti, ettei muista tai tiedä. Hän antoi ristiriitaista tietoa palovaroittimesta ystävälleen ja poliisille.Nainen sanoi useasti, että on ollut yöllä hyvin väsynyt, minkä takia muistikuvat ovat hataria. Hän oli huolissaan siitä, minkä vaikutuksen se hänestä antaa.– En ole uskaltanut puhua, kun kaikki ovat niin huolissaan jaksamisestani. On niin suuri häpeä myöntää, että on ollut niin väsynyt. En tiedä, kumpi on pahempaa. Olla rikollinen vai mielisairas, nainen muun muassa totesi eri kuulusteluissa.Hän kertoi näkevänsä usein painajaisia ja valvovansa. Pojan isä piti lasta joskus yökylässä, mutta äidin mukaan se ei auttanut, sillä hän ei saanut nukutuksi yksinkään.Äiti kiisti halunneensa satuttaa lastaan.– Siitä olen varma, että en ole ollut murhanhimoinen, koska lapsi on minulle kaikki kaikessa. Hirveintä olisi ollut, jos lapselle olisi käynyt jotain ja minä olisin jäänyt eloon, kahdestaan poikansa kanssa elänyt nainen kertoi.Esitutkinta-aineistossa oli mukana hänestä tehty psykiatrinen lausunto, mutta se on salattu.Nainen oli ladannut puhelimelleen julkaisun Lahden kuolemaan johtaneesta kerrostalopalosta ja lukenut useita artikkeleita huoneistopaloista noin viikko ennen tulipaloa. Esitutkinnassa nainen kertoi vain hakeneensa tietoa paloturvallisuudesta.Opiskelija-asuntolan toimistossa hän kävi paloa edeltävällä viikolla kysymässä lupaa ulko-oven turvaketjun ja parvekkeen säpin asentamiseksi.Tulipalosta ilmoitti hätäkeskukseen kello 4.04 naisen naapuri. Nainen ei vastannut naapureiden huutoihin tai yrittänyt pelastautua tulipalosta. Pelastushenkilökunta löysi hänet makuuhuoneen sängyltä istumasta lapsi sylissä.Nainen ja lapsi olivat saaneet happea avoimena olevasta ikkunasta, mutta pelastus tapahtui viime hetkillä.Palovaroittimen jäljet olivat katossa, mutta itse laite keittiön lattialla kahtena kappaleena. Siinä ei ollut paristoja.Tutkinnassa ei löytynyt luonnollista syytä, mikä olisi sytyttänyt palon. Tulipalo rajoittui asunnon keittiöön.Paikkatutkinnassa kävi ilmi, että keittiössä oli useita eri palopesäkkeitä. Koska ne eivät sijainneet vierekkäin, poliisilla oli syytä epäillä, ettei palo syttynyt vahingossa.Naisen saamia syytteitä tapon yrityksestä ja törkeästä tuhotyöstä olisi käsitelty Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa torstaina 25.10. Nainen menehtyi viikko aikaisemmin 18.10.Asianomistajat, esimerkiksi opiskelija-asuntoyhtiö, luopuivat korvausvaatimuksistaan.