Kotimaa

Lapsiavioliitot aiotaan kieltää Suomessa

Alaikäiset eivät jatkossa saa enää mennä Suomessa naimisiin poikkeusluvallakaan, mikäli hallituksen esitys menee läpi.

Oikeusministeriö kertoi tänään hallituksen esittävän, että poikkeuslupamenettelystä luovutaan.



Alaikäisten avioitumismahdollisuudesta on luovuttu viime vuosina muun muassa muissa Pohjoismaissa.



Viime vuonna poikkeuslupahakemuksia saapui 11, joista 7 sai myöntävän päätöksen.



Valtaosa luvan saaneista alaikäisistä on ollut 17-vuotiaita tyttöjä, joiden poikkeusluvan tarvetta on perusteltu uskonnollisella vakaumuksella.