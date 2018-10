Kotimaa

Laihian mysteeri­kuolema aiheuttaa hämmennystä – kokenut henki­rikos­tutkija: ”Harvoin tulee vastaan tällaisia

60-vuotias laihialaisnainen löydettiin menehtyneenä omakotitalostaan heinäkuun alussa.

Mutta mitä sitä ennen tapahtui?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asunnossa

Poliisi

Hänellä