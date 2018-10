Syyttäjä: Kuopiolainen 25-vuotias äiti haki netistä tietoa huoneistopaloista ja yritti tappaa lapsensa sytyttämällä tulen keittiössä

Kotimaa

Syyttäjä: Kuopiolainen 25-vuotias äiti haki netistä tietoa huoneistopaloista ja yritti tappaa lapsensa sytyttä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuopiolaisnainen yritti syyttäjän mukaan tappaa oman, tapahtuma-aikaan 2,5-vuotiaan, lapsensa sytyttämällä tulipalon kerrostaloasuntonsa keittiössä 7. kesäkuuta 2018.Syyttäjän mukaan 25-vuotias nainen sytytti palon kolmessa kohtaa Puijonlaaksossa sijaitsevan kotinsa keittiössä. Hän pysyi lapsen kanssa asunnossa siellä olleesta voimakkaasta savun muodostuksesta huolimatta.Teko jäi yritykseksi, sillä syytelauselman mukaan pelastuslaitoksen savusukeltajat murtautuivat asuntoon ja pelastivat äidin ja lapsen.Haastehakemuksen mukaan riidatonta on se, että hereillä ollut äiti ei ollut pyrkinyt sammuttamaan tulipaloa, ei soittanut hätäkeskukseen, ei huutanut apua eikä vastannut ovea hakanneiden naapureiden huutoihin. Paloa edeltävällä viikolla nainen oli syyttäjän mukaan hakenut netistä tietoa huoneistopaloista.Syyttäjä vaati vastaajalle rangaistusta tapon yrityksestä ja törkeästä tuhotyöstä. Jälkimmäistä rikosnimikettä perustellaan haastehakemuksessa sillä, että nainen on aiheuttanut teollaan suurelle joukolle ihmisiä vakavaa hengen tai terveyden vaaraa.Syyttäjän mukaan nainen sytytti palon aamuyöllä ennen kello neljää kerrostalossa, jossa on 48 huoneistoa. Koska hän oli poistanut palovaroittimestaan patterin, muut asukkaat eivät voineet havahtua palovaroittimen ääneen.Asian pääkäsittely olisi ollut Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa torstaina 25.10.2018, mutta sitä ei pidetä. Syytettynä ollut nainen menehtyi 18. lokakuuta eli viikko ennen oikeudenkäyntiä. Ilta-Sanomat uutisoi naisen menehtymisestä keskiviikkona.Asianomistajat ovat luopuneet korvausvaatimuksistaan.Syyte oli nostettu vain yhtä henkilöä eli menehtynyttä naista vastaan. Epäilty kiisti teot esitutkinnassa.