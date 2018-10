Kotimaa

Varusmiesten tupien uudistukset kuohuttavat – verrataan moderniin päiväkotiin ja Ikean näyttelyosastoon

”Muistuttaa kohta jo modernia päiväkotia”

Ilta-Sanomat uutisoi keskiviikkona, että Puolustusvoimien tilat uudistetaan peruskorjauksien yhteydessä. Ydinajatuksena on viihtyvyyden lisääminen.Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että varusmiehet nukkuvat jatkossakin kerrossängyissä, mutta ne saattavat olla tulevaisuudessa entistä mukavampia.Varusmiehet olivat mukana suunnittelemassa uudenlaisia tupia. Heidän toiveidensa pohjilta luvassa on myös esimerkiksi puhelinkoppeja henkilökohtaisia puheluita varten, pistokkeita sängyn vieressä sekä liikuntalaitteita käytävien päädyissä.Viihtyvyyden lisääminen varusmiesten tupiin herätti Ilta-Sanomien lukijoissa monenlaisia ajatuksia. Monen kommentoijan mielestä armeija on muuttumassa päiväkodiksi.– Armeija muistuttaa kohta jo modernia päiväkotia. Miten kestäisivät pojat sodassa jos ei voi tehdä privaatti puhelua tai ladata puhelintaan. Nykyaikana ei opita sietämään epämukavuutta ollenkaan, kun se ei ole kivaa, täräyttää nimimerkki Leikkikoulu.– Saattaa olla tulevaisuuden sotilaalle aika järkytys jos joskus joutuu elämään oikeissa sodanajan olosuhteissa kun inttikin on käyty päiväkotiympäristössä, myös Voi hyvää päivää toteaa.– Vanhoissakin pärjäsi, mutta uudet ovat varmasti mukavemmat tuleville varusmiehille. Tuntuu vain, että armeija alkaa muuttumaan yhä enemmän lomapaikaksi. Ennen opittiin sentään kuria, johtajuutta ja järjestystä ja kotiin oli kiva palata mutta miehistyneenä. Nyt kun tuota ei enää armeijassa opi, niin mikä on varusmiespalvelun tarkoitus? Sodassa kun Suomen puolustus ei ole uskottava mitään suurvaltaa vastaan, Max pohti.Päiväkodin lisäksi moni keskustelijoista mieltää uudistukset ”ikeamaisiksi”.– Voi hyvä luoja nyt! Askeettisuus kuuluu armeijaan. Eikai sen mikään ikean näyttelyosasto kuulu ollakaan! esimerkiksi nimimerkki Keskij puuskahtaa.Osa keskustelijoista on kuitenkin uudistusten kannalla.– Hyvä uudistus, jos lain edessä on pakko mennä niin hyvä että edes yritetään tehdä paikat viihtyisäksi, nimimerkki Joo o huomauttaa.– Hyvä kun uusivat, oli jo aikakin! Toivottavasti saavat homeiset varuskunnat irti sisätilaongelmista, säästyy monen nuoren terveys. Tämä olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten! Olisi säästynyt monelta harmilta, kirjoittaa myös Varusmiesten mutsi.– Merkillinen tuo myytti suomalaisnuorten avuttomuudesta ja surkeudesta. Ihan suotta mitätöidään fiksua ja osaavaa nuorisoa, joka pesee edelliset sukupolvet monessa suhteessa mennen tullen. Ajat muuttuvat, joillekin se on vaikea niellä. Hyvä nuoret! Ja hienoa puolustusvoimat, kun osaatte uudistua ja otatte ajan hengessä muuttuvat tarpeet huomioon, mikko78 kiittelee.Toiset taas huomauttavat, etteivät pelkästään tuoreimmat uudistukset ole syynä siihen, että sanaa päiväkoti käytetään usein varusmiespalveluksesta puhuttaessa.– Ennen muinoinkaan ei puolustusvoimilla ollut mitään uskottavuutta maanpuolustuksellisesti tai koulutuksellisesti, mutta nyt se kariutuu kyllä vielä pahemmin. Entistä enemmän alkaa muistuttaa aikuisille miehille suunnattua päiväkotia, jossa ei tarvitse tehdä muuta kuin istua läppärillä pelaamassa counter-strikea päivät pitkät. Sotilastaitoja, itsekuria tai tottelevaisuutta ei siellä ole enää oppinut pitkään aikaan, nimimerkki realisti kirjoittaa.– Toisaalta tämä puhdas vapauden riisto on suomalaisille jostain mysteerisestä syystä niin iso tabu, ettei varusmiespalveluksen muuttamisesta tehokkaammaksi ja vapaaehtoisemmaksi saa edes puhua, hän jatkaa.