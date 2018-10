Matti, 57, mursi jalkansa ja selkänsä ja sai lopulta potkut – kaksi viikkoa myöhemmin lotossa tuli miljoonavoitto

Kotimaa

Matti, 57, mursi jalkansa ja selkänsä ja sai lopulta potkut – kaksi viikkoa myöhemmin lotossa tuli miljoonavoi

Matti Hietasen

Hietanen

Tilille

En hypännyt kattoon tai menettänyt yöuniani. Ensimmäinen ajatus oli, että nyt saan joustoluoton maksettua.

Perhe





Suurin

Ajatus

, 57, terveysongelmat alkoivat toden teolla 1980-luvun lopulla. Sähkömiehenä työskennellyt espoolaismies kiipesi katolle, mutta askel lipsahti räystäältä ja hän putosi viitisen metriä suorille jaloille. Molemmat kantapäät ja oikea nilkka rikkoutuivat ja selästä murtui nikama.Sairauslomaa ja tapaturmaeläkettä kesti kolme vuotta. Sen jälkeen Hietanen sai töitä enää yrityksiltä, jotka tunsivat hänet entuudestaan. Sähkötyö vaihtui kevyisiin toimistotöihin, mutta yritykset menivät konkurssiin.– Sitten satuin pääsemään vielä tietoliikenneteknikoksi vakuutusyhtiön koulutuksen jälkeen isolle suomalaiselle yritykselle. Vuonna 2012 tuli yyteet ja arvasin, että lähtö tulee. Esimiehen oli kanssa keskusteltu, että jos jonkun täytyy lähteä, niin minun täytyy lähteä. Ei siinä ollut enää järkeä, koska olin jo niin paljon poissa töistä. Parempi, että jätän työt nuoremmille, terveemmille ja paremmin koulutetuille, Hietanen kertoo Ilta-Sanomille.sai vuoden palkkaa vastaavan korvauksen, mutta sillä ei pötkisi pitkälle, varsinkin kun terveysongelmia oli jatkuvasti enemmän. Niska vaivasi, kumartelu huimasi ja verenpaine heitteli vaarallisesti. Hän kuitenkin tiesi olevansa onnekas.– Niin lääkärikin sanoi, että olet ihme selviytyjä. Aina kun on ollut rahalle tarvetta, sitä on tullut vaikkapa työporukan monivedosta.Rahaa ilmaantui jo kaksi viikkoa töiden loputtua. Hietanen tarkisti netistä Viking Lotto -kuponkiaan ja huomasi arvottujen numeroiden olevan sellaiset, ettei niitä varmasti ole kenelläkään muulla.– Siinä oli muistaakseni 12 ja seuraava numero oli 36. Arvoin ne aikoinaan, mutta olen käyttänyt samaa kuponkia iät ja ajat. Tänäänkin, hän sanoo.tipahti 1 246 509 euroa ja 60 senttiä.– En hypännyt kattoon tai menettänyt yöuniani. Ensimmäinen ajatus oli, että nyt saan joustoluoton maksettua, Hietanen muistelee.Hän osti perheen nykyisen kodin, 1970-luvun lopulla rakennetun valkotiilisen omakotitalon. Samanlaisia taloja on tienpätkällä muitakin.Lisäksi käytti pitkän pennin 180-neliöisen talon remontointiin. Öljylämmitys vaihtui kaukolämpöön, sauna uusittiin ja pihaan nousi komea terassi. Yksi huoneista sai uudet seinät, mutta olohuoneen tapetit ovat yhä alkuperäiset. Sinne valoa tulee isoista, koko seinän peittävistä ikkunoista. Tällä hetkellä talossa asuu myös Hietasen aikuinen tytär, vävypoika ja pariskunnan pieni poika. Sen vuoksi leluja näkyy siellä täällä.teki myös ulkomaanmatkoja, esimerkiksi safarin Keniaan ja risteilyn Karibialle. Poikansa kanssa hän kävi kolmen viikon luontoretkellä Australian itäpuoliskolla. Itselleen Hietanen osti urheiluauton, hienon Chevrolet Corvetten, mutta myi sen pois jo muutaman vuoden jälkeen. Corvettessa oli tehoa enemmän kuin tarpeeksi, mutta tavallinen, käytetty perheauto on käytännöllisempi, hän kertoo.Eniten voitto näkyy kodin olohuoneessa, jonka päätyseinää komistaa 80-tuumainen taulutelevisio.osa rahoista on edelleen tallessa pankin varainhoitajan valvovan silmän alla. Voitto ei ehkä mullistanut työkyvyttömyyseläkettä hakevan Hietasen elämää, mutta teki siitä helpompaa, mukavampaa ja turvatumpaa.Onpa Hietanen tehnyt vapaa-ajallaan menestyneen kansalaisaloitteenkin. Sen seurauksena Suomessa luovutaan pian kellojen siirtelystä kesä- ja talviaikaan. Hän on erittäin tyytyväinen asian etenemiseen.– Laitoin vain jotenkin niin, että siirtelystä pitäisi luopua. Pääasia oli, että siirtely loppuu. Täälläkin on varmaan 15 kelloa, jotka eivät siirry automaattisesti uuteen aikaan.kellojen siirtämiseen syntyi Hietasen lomaillessa Turkissa, joka päätti pari vuotta sitten jäädä pysyvästi kesäaikaan. Nykyään perhe viettää siellä osan vuodesta.– En ole mikään auringonottaja, mutta oleskelen vain. Siellä on mukava olla, kun lämmintä riittää 33 astetta ja öisinkin 26.Ensimmäisenä Matti Hietasen tarinan kertoi Seiska.